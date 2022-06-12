Во сколько вы должны завтракать, чтобы избавиться от жира

Висцеральный жир у человека обычно возникает из-за недостаточной физической активности и потребления слишком большого количества килокалорий. Однако изменить ситуацию можно, если установить определённое время для завтрака. По мнению профессора генетической эпидемиологии из Королевского колледжа Лондона Тима Спектора, чтобы избавиться от лишних килограммов, нужно после пробуждения не сразу идти есть, а подождать несколько часов.

Если же человек перекусывает по вечерам, то завтракать им нужно в более позднее время. Это позволит ускорить переваривание пищи, и в результате жир не будет накапливаться в тканях.

Сейчас появляется всё больше данных, которые доказывают, что благодаря голоданию в течение 14 часов можно улучшить метаболизм и сбросить вес.