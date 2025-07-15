Вода и другие вещи с утра, которые помогут вам похудеть

Употребление воды. Если вы будете её пить сразу после пробуждения, то улучшите обмен веществ, пищеварение, перестанете ощущать дискомфорт в желудке при голоде и насыщении.

Движение. Вы можете просто погулять с утра, заняться йогой или выполнить тренировку. В любом случае такая зарядка запустит метаболизм и поднимет настроение. С другой стороны, есть научные доказательства того, что вечерние тренировки тоже полезны для людей с ожирением.

Богатый белком завтрак. Протеин способствует насыщению, стабилизирует уровень сахара в крови. Это также снизит риск переедания в течение дня, по словам Кристал Ороско, сертифицированного диетолога и владелицы Vida Nutrition Consulting.

Планирование питания. Уделите утром несколько минут тому, чтобы подумать, что вы будете сегодня есть.