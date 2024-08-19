Вода с корицей помогла снизить вес

Научные исследования показывают, что корица приводит к выработке тепла организмом. Это позволяет сжигать больше калорий.

Также известно, что корица подавляет аппетит. Вода же с этой специей улучшает переваривание углеводов и жиров, не даёт жировым отложениям накапливаться в организме.

Для приготовления напитка с корицей вам нужно налить в кастрюлю 1 л воды, добавить туда шесть палочек корицы и дать смеси настояться. Напиток будет готов, когда специя отдаст свои вкус и аромат. Рекомендуется употреблять его трижды в день.