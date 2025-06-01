Вода с лимоном и другие утренние напитки знаменитостей

Кофе с корицей, агавой и коллагеном. Лорен Конрад призналась изданию E! News, что любит кофе. Однако она добавляет в него миндальное молоко, корицу, агаву и коллаген. Известно, что корица обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Сок сельдерея. Аманда Сейфрид может похвастаться сияющим цветом лица благодаря тому, что утром пьёт сок сельдерея и чёрный кофе. Эти напитки помогают ей бороться с экземой. Из-за болезни звезде также пришлось отказаться от молочных продуктов полностью. Сок сельдерея содержит множество питательных веществ, обладает увлажняющими и противовоспалительными свойствами, что полезно для кожи.

Вода с лимоном. Франсия Раиса из «Тайной жизни американского подростка» (Secret Life of the American Teenager‘s) утром пьёт тёплую лимонную воду, ведёт дневник, съедает лёгкий завтрак, занимается спортом. После этого она выпивает чашку кофе и начинает день. Звезда сериала Summer House и подкастер Giggly Squad Пейдж ДеСорбо тоже обожает лимоны. Её утренний напиток - это горячая вода с лимонным соком.