Вода с семенами чиа и другие утренние напитки, которые сжигают жир натощак

Вода с семенами чиа. Этот напиток улучшает пищеварение. Добавьте 1 столовую ложку семян чиа в чашку с тёплой воды, дайте настояться несколько минут, а затем выпейте всё.

Вода с лимоном и кайенским перцем. Она выводит токсины, помогает пищеварению, ускоряет обмен веществ. В тёплую воду добавьте для этого дольки лимона, кайенский перец.

Имбирные шоты. Они уменьшают вздутие живота, помогают перевариванию пищи, ускоряют метаболизм. Вам понадобятся 1 большой имбирь, куркума размером с большой палец, 1/2 чайной ложки чёрного перца, сок 1 среднего лимона, столовая ложка мёда. Смешайте имбирь, куркуму, лимонный сок. Вылейте напиток в чашку, положите в неё мёд, всё перемешайте и поставьте на ночь в холодильник. Выпейте всё утром, как только проснётесь.