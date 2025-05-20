Вода с семенами чиа и другие утренние напитки, которые сжигают жир натощак

Вода с семенами чиа и другие утренние напитки, которые сжигают жир натощакВозьмите это на заметку
Вода с семенами чиа. Этот напиток улучшает пищеварение. Добавьте 1 столовую ложку семян чиа в чашку с тёплой воды, дайте настояться несколько минут, а затем выпейте всё.
Вода с лимоном и кайенским перцем. Она выводит токсины, помогает пищеварению, ускоряет обмен веществ. В тёплую воду добавьте для этого дольки лимона, кайенский перец.
Имбирные шоты. Они уменьшают вздутие живота, помогают перевариванию пищи, ускоряют метаболизм. Вам понадобятся 1 большой имбирь, куркума размером с большой палец, 1/2 чайной ложки чёрного перца, сок 1 среднего лимона, столовая ложка мёда. Смешайте имбирь, куркуму, лимонный сок. Вылейте напиток в чашку, положите в неё мёд, всё перемешайте и поставьте на ночь в холодильник. Выпейте всё утром, как только проснётесь.
Шоты яблочного уксуса. Этот напиток контролирует уровень сахара в крови, помогая уменьшить тягу к еде. В стакан тёплой воды добавьте 2 столовые ложки яблочного уксуса. Размешайте всё и выпейте.
Зелёный чай и дольки лимона. Сочетание этих ингредиентов стимулирует сжигание жира, пищеварение и детоксикацию. Вам понадобятся пакетик зелёного чая, дольки лимона и чашка горячей воды. Пейте всё в тёплом виде.
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