Вода с семенами чиа оказалась полезна для снижения веса

Одна из причин, по которой вода с семенами чиа привлекает внимание, — это высокое содержание в ней клетчатки. Всего в 30 мл семян — около 10 г клетчатки. Эта клетчатка впитывает воду, расширяясь в желудке и заставляя вас чувствовать себя сытым дольше.

Также семена чиа помогают регулировать уровень сахара в крови. Всё потому, что они замедляют усвоение углеводов. Это позволяет уменьшить накопление жира в организме.

Вода с семенами чиа может стать отличным дополнением к диете для похудения. Но для получения лучших результатов нужно не забывать и о физических упражнениях.

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