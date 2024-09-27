Вода в бутылках оказалась вреднее для здоровья, чем водопроводная

Опубликовано 27 сентября 2024, 15:001 мин.
Вода в бутылках оказалась вреднее для здоровья, чем водопроводнаяБудьте осторожны
Новые исследования показывают, что в большинстве регионов мира водопроводная вода может быть гораздо безопаснее, чем бутилированная. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в журнале BMJ Global Health.
Учёные из Weill Cornell Medicine в Катаре предупреждают, что бутилированная вода в США часто не проходит такой же строгий контроль качества и безопасности, как водопроводная. Это означает, что вода в бутылках может содержать больше вредных химических веществ.
По оценкам специалистов, от 10 до 78% образцов воды в бутылках содержат загрязняющие вещества. В том числе микропластик, фталаты.
Известно, что микропластик связан с окислительным стрессом, нарушением регуляции иммунной системы, изменением уровня жира.
Также долгосрочное влияние этих загрязняющих веществ на здоровье по большей части остаётся неизвестным.
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