Вода в бутылках оказалась вреднее для здоровья, чем водопроводная

Учёные из Weill Cornell Medicine в Катаре предупреждают, что бутилированная вода в США часто не проходит такой же строгий контроль качества и безопасности, как водопроводная. Это означает, что вода в бутылках может содержать больше вредных химических веществ.

По оценкам специалистов, от 10 до 78% образцов воды в бутылках содержат загрязняющие вещества. В том числе микропластик, фталаты.