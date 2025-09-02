Водопроводная и не только: названы все типы воды и их особенности

Водопроводная вода. Эта вода, которая течёт у вас дома из крана. Многие жалуются на её вкус, а ещё она может содержать следовые количества загрязняющих веществ: хлора, пестицидов или свинца.

Минеральная вода. Она добывается из природного подземного источника, содержит магний, серу, кальций, калий. В отличие от водопроводной она разливается в бутылки, но стоит намного дороже, негативно влияет на окружающую среду из-за пластиковых отходов, может содержать много натрия.

Родниковая вода. Её собирают у источника или вблизи него. Как правило, такая вода чистая и не содержит вредных химических веществ, в ней могут быть магний и кальций. Однако цена у родниковой воды тоже выше, чем у водопроводной.

Газированная вода. Это хорошая альтернатива сладкой газировке, а ещё некоторые считают, что углекислый газ улучшает пищеварение. При этом углекислота может вызвать газообразование или вздутие, особенно у тех, кто имеет проблемы с пищеварением или кислотный рефлюкс. Потребление в больших количествах газированной воды может привести к разрушению зубной эмали.

Дистиллированная вода. Одна из самых чистых форм воды, но в ней отсутствуют необходимые минералы. Многие отмечают, что такая вода имеет пресный вкус или вообще безвкусная. Стоит она тоже дороже, чем водопроводная или фильтрованная.