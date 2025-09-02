Водопроводная и не только: названы все типы воды и их особенности

Водопроводная и не только: названы все типы воды и их особенностиЭто важно знать
Водопроводная вода. Эта вода, которая течёт у вас дома из крана. Многие жалуются на её вкус, а ещё она может содержать следовые количества загрязняющих веществ: хлора, пестицидов или свинца.
Минеральная вода. Она добывается из природного подземного источника, содержит магний, серу, кальций, калий. В отличие от водопроводной она разливается в бутылки, но стоит намного дороже, негативно влияет на окружающую среду из-за пластиковых отходов, может содержать много натрия.
Родниковая вода. Её собирают у источника или вблизи него. Как правило, такая вода чистая и не содержит вредных химических веществ, в ней могут быть магний и кальций. Однако цена у родниковой воды тоже выше, чем у водопроводной.
Газированная вода. Это хорошая альтернатива сладкой газировке, а ещё некоторые считают, что углекислый газ улучшает пищеварение. При этом углекислота может вызвать газообразование или вздутие, особенно у тех, кто имеет проблемы с пищеварением или кислотный рефлюкс. Потребление в больших количествах газированной воды может привести к разрушению зубной эмали.
Дистиллированная вода. Одна из самых чистых форм воды, но в ней отсутствуют необходимые минералы. Многие отмечают, что такая вода имеет пресный вкус или вообще безвкусная. Стоит она тоже дороже, чем водопроводная или фильтрованная.
Щелочная вода. Это менее кислотный вид воды. Исследования показывают, что она со временем может снизить потерю костной массы у женщин в постменопаузе, которые страдают остеопорозом. Согласно другим работам, щелочная вода улучшает гидратацию и делает физические упражнения эффективнее. Однако при употреблении в больших количествах она вызывает тошноту, головные боли, мышечные судороги.
Очищенная вода. Она может быть получена из любого источника и проходит специальную обработку. При этом в ней может не хватать природных минералов, а ещё она может не содержать фтора, предотвращающего кариес.
Вода из скважины. Это свежая и чистая вода, содержащая натуральные минералы. Но её нужно регулярно проверять на наличие бактерий, химикатов и других загрязняющих веществ.
Ароматизированная вода. Некоторые её виды содержат добавленный сахар, подсластители или искусственные ингредиенты. Кроме того, добавки в такой воде могут действовать как мочегонные.
Электролитная вода. Она содержит натрий, калий, кальций и магний, особенно полезна для спортсменов, которые сильно потеют. При этом в ней может быть много натрия, некоторые бренды добавляют в такую воду сахар или ароматизаторы. С осторожностью употреблять большое количество воды с электролитами нужно людям, у которых проблемы с почками.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.