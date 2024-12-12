Волонтёрство оказалось связано с замедлением старения

Другими словами, на биологическом уровне люди, которые занимались волотнтёрством, старели гораздо медленнее. С наибольшим замедлением процесса старения было связано участие в добровольческой деятельности более 200 часов в год, то есть более 4 часов в неделю в среднем. Это даёт более высокую «дозу» социального, физического и целенаправленного взаимодействия, которое приносит пользу здоровью, считают учёные.

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