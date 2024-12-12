Волонтёрство оказалось связано с замедлением старения

Волонтёрство оказалось связано с замедлением старенияЭто обнаружили учёные из Школы Брауна при Университете Вашингтона в Сент-Луисе
Кэл Халворсен, доцент Школы Брауна и соавтор исследования, отметил: наиболее сильный эффект от 50−199 часов в год или 1−4 часов в неделю волонтёрской деятельности был у пенсионеров по сравнению с работающими. Возможно, это связано с тем, что пожилые, находящиеся на пенсии, получали ощущение социального и значимого взаимодействия с другими, дополнительную физическую активность. По отдельности эти качества связаны с более медленным эпигенетическим старением.
Другими словами, на биологическом уровне люди, которые занимались волотнтёрством, старели гораздо медленнее. С наибольшим замедлением процесса старения было связано участие в добровольческой деятельности более 200 часов в год, то есть более 4 часов в неделю в среднем. Это даёт более высокую «дозу» социального, физического и целенаправленного взаимодействия, которое приносит пользу здоровью, считают учёные.
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