Волонтёрство помогло защитить пожилых от депрессии

Опубликовано 13 января 2025, 00:001 мин.
Волонтёрство помогло защитить пожилых от депрессииЭто продемонстрировало новое исследование
В ходе нового исследования учёные выявили лучший способ улучшить психическое здоровье в пожилом возрасте. И это благотворительная помощь другим.
Специалисты из Колумбийского университета (США) обнаружили, что волонтёрство помогает снизить вероятность развития депрессии у пожилых на 43%. По словам экспертов, этот вид деятельности даёт социальное взаимодействие и чувство цели. Это всё способствует повышению удовлетворённости жизнью.
Меньше риск возникновения депрессии, согласно научным работам, у тех, кто в принципе этой болезнью никогда не страдал и чей годовой доход домохозяйства превышает 50 000 долларов.
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