Волонтёрство помогло защитить пожилых от депрессии

Меньше риск возникновения депрессии, согласно научным работам, у тех, кто в принципе этой болезнью никогда не страдал и чей годовой доход домохозяйства превышает 50 000 долларов.

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