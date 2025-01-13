Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 января 2025, 00:00
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Волонтёрство помогло защитить пожилых от депрессии

Это продемонстрировало новое исследование
В ходе нового исследования учёные выявили лучший способ улучшить психическое здоровье в пожилом возрасте. И это благотворительная помощь другим.
Волонтёрство помогло защитить пожилых от депрессии
© Camino Retirement Apartments

Специалисты из Колумбийского университета (США) обнаружили, что волонтёрство помогает снизить вероятность развития депрессии у пожилых на 43%. По словам экспертов, этот вид деятельности даёт социальное взаимодействие и чувство цели. Это всё способствует повышению удовлетворённости жизнью.

Волонтёрство помогло защитить пожилых от депрессии
© Getty

Меньше риск возникновения депрессии, согласно научным работам, у тех, кто в принципе этой болезнью никогда не страдал и чей годовой доход домохозяйства превышает 50 000 долларов.

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