Волосы быстро становятся жирными? Возможно, вы неправильно их моете

Волосы быстро становятся жирными? Возможно, вы неправильно их моетеОб этом рассказала эксперт по красоте
По словам Эбби Юнг, если мыть волосы определённым образом, то это поможет сохранить их чистыми дольше. А если вы замечаете, что ваши волосы быстро становятся жирными, то это может говорить о неправильной технике мытья шампунем.
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После того как вы выльете себе немного шампуня на руки, вспеньте его в течение нескольких секунд. Это позволит равномерно распределить его по коже головы и волосам.
Есть и другие ошибки, которые люди часто совершают при мытье головы.
Мытьё шампунем спутанных волос. Иначе ваши волосы могут легко поломаться. Перед тем как идти мыть голову, расчешите волосы расчёской с широкими зубьями.
Неправильное смачивание волос. Важно достаточно хорошо смочить все волосы. Проследите также, чтобы каждая область головы была полностью влажной.
Мытьё шампунем не всей кожи головы. По словам эксперта по волосам, нужно втирать шампунь во все участки головы. В том числе в затылок и под линию роста волос.
Нанесение шампуня на кончики. Всё дело в том, что предназначен шампунь именно для кожи головы, а не для кончиков волос.
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