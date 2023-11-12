Восемь лучших продуктов, которые помогут вам заснуть

Терпкая вишня. В ней содержится мелатонин - гормон сна. Одно исследование показало, что употребление концентрата терпкого вишнёвого сока помогает увеличить время пребывания в кровати, общее время сна, сделать сон более качественным.

Киви. В ходе одного исследования выяснилось, что участники быстрее засыпали, стали спать в целом дольше и их сон стал лучше после четырёх недель регулярного употребления киви.

Арахис. Аминокислота триптофан связана с циклом сна-бодрствования. Научно доказано, что продукты, содержащие это вещество, могут быть полезны для хорошего сна.

Лосось. Известно, что употребление жирной рыбы благотворно влияет на регуляцию сна. Кроме того, диета с низким содержанием жирных кислот омега-3 ухудшает ночной сон, так как в этом случае нарушается работа внутренних «часов» человека.