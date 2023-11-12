Восемь лучших продуктов, которые помогут вам заснуть

Восемь лучших продуктов, которые помогут вам заснутьДобавьте их в свой рацион
По словам доктора Кеннета Райта-младшего, попытка хорошо выспаться в выходные будет бесполезной, если вы недосыпаете в течение рабочей недели. Лучше всего спать одинаковое количество часов каждый день. Также улучшить сон помогают некоторые продукты.
Терпкая вишня. В ней содержится мелатонин - гормон сна. Одно исследование показало, что употребление концентрата терпкого вишнёвого сока помогает увеличить время пребывания в кровати, общее время сна, сделать сон более качественным.
Киви. В ходе одного исследования выяснилось, что участники быстрее засыпали, стали спать в целом дольше и их сон стал лучше после четырёх недель регулярного употребления киви.
Арахис. Аминокислота триптофан связана с циклом сна-бодрствования. Научно доказано, что продукты, содержащие это вещество, могут быть полезны для хорошего сна.
Лосось. Известно, что употребление жирной рыбы благотворно влияет на регуляцию сна. Кроме того, диета с низким содержанием жирных кислот омега-3 ухудшает ночной сон, так как в этом случае нарушается работа внутренних «часов» человека.
Грибы. В половине стакана грибов содержится примерно 46% от дневной нормы витамина D. Недостаток этого витамина связан с более высоким риском нарушений сна, в том числе с плохим качеством сна, его короткой продолжительностью, сонливостью днём.
Йогурт. Этот продукт содержит белок альфа-лактальбумин. Он уменьшает сонливость по утрам, улучшает концентрацию внимание на следующее утро после приёма. Также с более трудным засыпанием и менее качественным сном связано низкое потребление кальция (он есть в молочных продуктах).
Семена тыквы. В них есть магний. Учёные обнаружили связь между низким потреблением магния и очень коротким сном (менее пяти часов в сутки), сонливостью в дневное время.
Помидоры. Считается, что они благотворно влияют на сон из-за мелатонина в их составе.
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