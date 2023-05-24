Восемь лучших продуктов на завтрак для здорового кишечника

Восемь лучших продуктов на завтрак для здорового кишечникаПервый приём пищи за день должен быть питательным
Завтрак считается самым важным приёмом пищи. И всё потому, что он помогает держать тело в тонусе, даёт энергию, улучшает работу мозга, способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови. Также большую роль в общем самочувствии играет здоровье кишечника.
Диетологи назвали самые полезные продукты на завтрак, которые также поддержат здоровье кишечника.
Кефир. В этом ферментированном напитке содержатся живые бактерии. Эти бактерии поддерживают здоровую микробиоту кишечника. Кроме того, в кефире в три раза больше пробиотиков, чем в обычном йогурте.
Грецкие орехи. Согласно одному научному исследованию, потребление грецких орехов связано с положительными изменениями в микробиоме кишечника. В организме увеличивается количество полезных кишечных бактерий, а ещё снижается уровень вторичных желчных кислот (они могут влиять на развитие рака толстой кишки, воспалений и желудочно-кишечных заболеваний).
Овсяная каша. Овёс - один из источников бета-глюкана, то есть растворимой клетчатки. Это вещество может способствовать росту здоровых кишечных бактерий, которые укрепляют иммунитет. Но важно употреблять овёс и продукты из него почти без добавления сахара.
Чернослив. Он полезен для кишечника за счёт сочетания пребиотической клетчатки, антиоксидантов и сорбита. Известно, что пребиотическая клетчатка благотворно влияет на бактерии в кишечнике, снижает риск развития рака толстой кишки.
Персики. В их состав входит нерастворимая клетчатка. Она добавляет объём стулу, делает его более мягким, а также отличается слабительным эффектом. В результате у вас улучшится работа кишечника.
Цельнозерновые продукты с добавлением банана. Среди цельнозерновых продуктов выделяются овёс, цельная пшеница, ячмень, сорго, цельная рожь. В состав последних трёх входит углевод бета-глюкан, который улучшает состояние кишечника и способствует росту полезных бактерий в кишечнике. Добавьте к цельнозерновым продуктам ещё и банан - источник пребиотической клетчатки.
Фасоль. В основном она содержит растворимую клетчатку, которая медленно переваривается и делает вас более сытым.
Вода с лимоном. Такое сочетание поможет вашему пищеварению.
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