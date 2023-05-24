Восемь лучших продуктов на завтрак для здорового кишечника

Диетологи назвали самые полезные продукты на завтрак, которые также поддержат здоровье кишечника.

Кефир. В этом ферментированном напитке содержатся живые бактерии. Эти бактерии поддерживают здоровую микробиоту кишечника. Кроме того, в кефире в три раза больше пробиотиков, чем в обычном йогурте.

Грецкие орехи. Согласно одному научному исследованию, потребление грецких орехов связано с положительными изменениями в микробиоме кишечника. В организме увеличивается количество полезных кишечных бактерий, а ещё снижается уровень вторичных желчных кислот (они могут влиять на развитие рака толстой кишки, воспалений и желудочно-кишечных заболеваний).

Овсяная каша. Овёс - один из источников бета-глюкана, то есть растворимой клетчатки. Это вещество может способствовать росту здоровых кишечных бактерий, которые укрепляют иммунитет. Но важно употреблять овёс и продукты из него почти без добавления сахара.

Чернослив. Он полезен для кишечника за счёт сочетания пребиотической клетчатки, антиоксидантов и сорбита. Известно, что пребиотическая клетчатка благотворно влияет на бактерии в кишечнике, снижает риск развития рака толстой кишки.