Восемь лучших способов восстановиться после переедания

Сосредоточьтесь на клетчатке. Нерастворимая клетчатка увеличивает объём стула. За счёт этого у вас будет регулярный стул и вы избавитесь от запоров. Также добавление в рацион большего количества клетчатки и воды улучшит работу вашего организма, уменьшит вздутие живота.

Съешьте немного овощей. Клетчатка, содержащаяся в зелени, помогает выводить отходы и токсины из толстой кишки. Это позволит вам быстрее улучшить самочувствие. Кроме того, антиоксиданты нейтрализуют ущерб, связанный с чрезмерным употреблением сладких, жирных и сильно обработанных продуктов.

Начните следующее утро со сбалансированного завтрака. Важно, чтобы в нём содержалось много белка и клетчатки. Отличными вариантами будут яйца и овсянка, цельнозерновой тост с арахисовым маслом и греческим йогуртом.

Не ешьте остатки пищи после праздника. Лучше начните есть цельные продукты с высоким содержанием клетчатки и белка. Это поможет вам почувствовать себя лучше.