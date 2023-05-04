Восемь лучших здоровых закусок для похудения

Если вы соблюдаете диету и хотите сбросить несколько килограммов, то обратите внимание на следующие закуски.

Фисташки. Одно исследование, в котором участвовали более 7 тысяч человек, показало, что те, кто ел более трёх порций орехов в неделю, имели более низкий уровень ожирения. Несмотря калорийность и высокое содержание жира, фисташки не приводят к прибавке в весе.

Нарезанный авокадо. Этот фрукт содержит много жира, но он полезен для сердца. А ещё в авокадо есть клетчатка, помогающая в похудении.

Арбуз. В нём 90% воды, поэтому вы сможете легко насытить свой организм жидкостью. Но белка или клетчатки в арбузе нет, поэтому сочетайте его с орехами или греческим йогуртом.

Греческий йогурт и ягоды. За счёт сочетания белка и клетчатки или жира можно максимально надолго насытиться.