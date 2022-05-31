Восемь мифов об алкоголизме и наркомании, в которые мы верим из-за фильмов

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Восемь мифов об алкоголизме и наркомании, в которые мы верим из-за фильмовИменно так эти болезни показаны на экране
Все мы знаем, что не всё, что показывают в фильмах и сериалах, происходит в реальной жизни. Например, злоупотребление алкоголем и наркотиками, а также лечение зависимости от них на экране выглядит совсем не так, как на самом деле.
Часто фильмы и сериалы показывают некоторые вещи нереалистично. Среди них - наркомания и алкоголизм. Вот восемь мифов, которые вы увидите на экране.
- Период реабилитации составляет 28 дней. Считается, что оптимальная продолжительность этого периода - три месяца. При этом в США страховые компании готовы оплатить как раз всего 28 дней лечения.
- Реабилитация - роскошный отдых. Действительно есть необычные реабилитационные центры, но позволить себе их могут далеко не все. Государственной же системе реабилитации в Америке не хватает финансирования, поэтому вряд ли в этом случае стоит ожидать шикарных условий. Кроме того, даже если вы заплатите много денег и будете заниматься йогой, иметь личного повара, это не сможет решить проблему с зависимостью от наркотиков.
- Наркомания - это навсегда. На самом деле всё зависит от человека. Кому-то воздержание от алкоголя или наркотиков помогает полностью отказаться от них, а кто-то через некоторое время возвращается к их употреблению, но уже в малых или умеренных дозах.
- Восстановление может наступить только после достижения «дна». В фильмах «На игле» и «Реквием по мечте» показано, что поворотным событием, которое наталкивает на отказ от наркотиков, является как раз достижение этого «дна». В действительности же это не так. Во-первых, нельзя дать универсальное определение «дна» для любого человека. Во-вторых, далеко не все отказываются от запрещённых веществ и алкоголя на поздних стадиях: есть примеры, когда люди боролись с зависимостями уже на раннем этапе. К тому же люди обычно обращаются за помощью, когда что-то другое в жизни оказывается важнее, чем алкоголь или наркотики.
- Жёсткие ограничения работают. Бывает, что близкий наркомана или алкоголика запирает его дома, не даёт ему денег даже на еду, отказывается забирать его откуда-то, если человек пьян или снова употребляет наркотики. На самом деле такие действия нередко лишь усугубляют ситуацию.
- Зависимость возникает после одного употребления. На самом деле зависимость формируется постепенно. От одного употребления какого-либо препарата вы не станете зависимым.
- Любое употребление наркотиков - это «самолечение». Некоторые обращаются к наркотикам или алкоголю, чтобы справиться со сложными эмоциями. Также люди с психическими заболеваниями нередко тоже употребляют спиртное или запрещённые вещества, но в то же время примерно две трети из тех, кто страдает ментальными расстройствами, не имеют зависимости от алкогольных напитков или наркотиков. Большинство же употребляют эти вещества, потому что они доставляют им удовольствие и позволяют чувствовать себя хорошо.
- Помощь «вмешательства». В некоторых ТВ-шоу семья и друзья героя, страдающего зависимостью, пытаются рассказать ему об употреблении наркотиков и вреде этого. При этом если близкие просто высказывают опасения, то это может помочь, а вот конфликт приведёт, скорее всего, к противоположным результатам.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: