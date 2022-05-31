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Восемь мифов об алкоголизме и наркомании, в которые мы верим из-за фильмов

Именно так эти болезни показаны на экране
Все мы знаем, что не всё, что показывают в фильмах и сериалах, происходит в реальной жизни. Например, злоупотребление алкоголем и наркотиками, а также лечение зависимости от них на экране выглядит совсем не так, как на самом деле.
Восемь мифов об алкоголизме и наркомании, в которые мы верим из-за фильмов

Часто фильмы и сериалы показывают некоторые вещи нереалистично. Среди них - наркомания и алкоголизм. Вот восемь мифов, которые вы увидите на экране.

  1. Период реабилитации составляет 28 дней. Считается, что оптимальная продолжительность этого периода - три месяца. При этом в США страховые компании готовы оплатить как раз всего 28 дней лечения.
  1. Реабилитация - роскошный отдых. Действительно есть необычные реабилитационные центры, но позволить себе их могут далеко не все. Государственной же системе реабилитации в Америке не хватает финансирования, поэтому вряд ли в этом случае стоит ожидать шикарных условий. Кроме того, даже если вы заплатите много денег и будете заниматься йогой, иметь личного повара, это не сможет решить проблему с зависимостью от наркотиков.
  1. Наркомания - это навсегда. На самом деле всё зависит от человека. Кому-то воздержание от алкоголя или наркотиков помогает полностью отказаться от них, а кто-то через некоторое время возвращается к их употреблению, но уже в малых или умеренных дозах.
  1. Восстановление может наступить только после достижения «дна». В фильмах «На игле» и «Реквием по мечте» показано, что поворотным событием, которое наталкивает на отказ от наркотиков, является как раз достижение этого «дна». В действительности же это не так. Во-первых, нельзя дать универсальное определение «дна» для любого человека. Во-вторых, далеко не все отказываются от запрещённых веществ и алкоголя на поздних стадиях: есть примеры, когда люди боролись с зависимостями уже на раннем этапе. К тому же люди обычно обращаются за помощью, когда что-то другое в жизни оказывается важнее, чем алкоголь или наркотики.
Восемь мифов об алкоголизме и наркомании, в которые мы верим из-за фильмов
  1. Жёсткие ограничения работают. Бывает, что близкий наркомана или алкоголика запирает его дома, не даёт ему денег даже на еду, отказывается забирать его откуда-то, если человек пьян или снова употребляет наркотики. На самом деле такие действия нередко лишь усугубляют ситуацию.
  1. Зависимость возникает после одного употребления. На самом деле зависимость формируется постепенно. От одного употребления какого-либо препарата вы не станете зависимым.
  1. Любое употребление наркотиков - это «самолечение». Некоторые обращаются к наркотикам или алкоголю, чтобы справиться со сложными эмоциями. Также люди с психическими заболеваниями нередко тоже употребляют спиртное или запрещённые вещества, но в то же время примерно две трети из тех, кто страдает ментальными расстройствами, не имеют зависимости от алкогольных напитков или наркотиков. Большинство же употребляют эти вещества, потому что они доставляют им удовольствие и позволяют чувствовать себя хорошо.
  1. Помощь «вмешательства». В некоторых ТВ-шоу семья и друзья героя, страдающего зависимостью, пытаются рассказать ему об употреблении наркотиков и вреде этого. При этом если близкие просто высказывают опасения, то это может помочь, а вот конфликт приведёт, скорее всего, к противоположным результатам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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