Восемь мифов об алкоголизме и наркомании, в которые мы верим из-за фильмов

Именно так эти болезни показаны на экране

Все мы знаем, что не всё, что показывают в фильмах и сериалах, происходит в реальной жизни. Например, злоупотребление алкоголем и наркотиками, а также лечение зависимости от них на экране выглядит совсем не так, как на самом деле.