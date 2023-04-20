Восемь научно доказанных полезных свойств огурцов

Любите похрустеть огурцом? Вот как это влияет на ваше здоровье.

Вы поддерживаете здоровье костей. Исследования показывают, что в состав огурца входит витамин К, который отвечает за состояние костей. В частности, он связан с крепкими и здоровыми костями. В одном огурце при этом - 50 мкг витамина К, и это более 40% дневной нормы.

Вы сохраняете дыхание свежим. В огурце - более 95% воды, а сухость во рту - частая причина неприятного запаха изо рта. При обезвоживании слюны вырабатывается меньше, что может способствовать появлению такого неприятного запаха.

Вы можете снизить кровяное давление. В исследовании 2017 года говорится, что после употребления огуречного сока давление снижается. Правда, размер выборки был при этом небольшим - всего 20 человек.

Вы защищаете себя от диабета. Эксперты советуют для профилактики развития сахарного диабета употреблять больше продуктов с низким гликемическим индексом. У огурца он 15, то есть относительно низкий.