Восемь научно доказанных полезных свойств огурцов

Восемь научно доказанных полезных свойств огурцовВы можете о них даже не подозревать
Салат с огурцом или этот же продукт в свежем виде могут принести множество пользы вашему здоровью. И есть большое количество научно обоснованных причин регулярно есть огурцы.
Любите похрустеть огурцом? Вот как это влияет на ваше здоровье.
Вы поддерживаете здоровье костей. Исследования показывают, что в состав огурца входит витамин К, который отвечает за состояние костей. В частности, он связан с крепкими и здоровыми костями. В одном огурце при этом - 50 мкг витамина К, и это более 40% дневной нормы.
Вы сохраняете дыхание свежим. В огурце - более 95% воды, а сухость во рту - частая причина неприятного запаха изо рта. При обезвоживании слюны вырабатывается меньше, что может способствовать появлению такого неприятного запаха.
Вы можете снизить кровяное давление. В исследовании 2017 года говорится, что после употребления огуречного сока давление снижается. Правда, размер выборки был при этом небольшим - всего 20 человек.
Вы защищаете себя от диабета. Эксперты советуют для профилактики развития сахарного диабета употреблять больше продуктов с низким гликемическим индексом. У огурца он 15, то есть относительно низкий.
Вы увлажняете организм. Связано это с тем, что огурцы состоят более чем на 95% из воды. Благодаря их употреблению вы увеличите общее ежедневное потребление жидкости и сможете поддерживать организм в увлажнённом состоянии. Кроме того, функционировать организм начнёт как раз оптимальным образом.
Вам будет легче похудеть. Одна чашка огурцов содержит всего 16 килокалорий. Это значит, что у такой пищи - низкая энергетическая ценность. В исследовании, опубликованном в Nutrients, говорится, что существует связь между потреблением продуктов с низкой энергетической ценностью и снижением веса.
У вас не будет запоров. Всё потому, что в огурцах много клетчатки и воды. А ещё известно, что они оказывают охлаждающий эффект на организм.
Вы уменьшите вздутие живота. Отчасти объясняется это высоким содержанием калия в огурцах. Так, в одном огурце - 442 мг калия, то есть почти 10% суточной нормы этого минерала.
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