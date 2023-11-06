Восемь неожиданных продуктов, которые вредят вашим зубам

Восемь неожиданных продуктов, которые вредят вашим зубамСтарайтесь их есть меньше
Некоторые продукты на первый взгляд кажутся безвредными, но на самом деле они могут разрушить вашу эмаль. Вот чего лучше избегать.
Цитрусовые. Они богаты витамином С и могут сделать ваши зубы восприимчивыми к кариесу и более чувствительными. После употребления цитрусовых нужно полоскать рот водой.
Сухофрукты. Эти продукты липкие и содержат много натуральных сахаров. В результате из-за них у вас может повыситься вероятность развития кариеса. Рекомендуется после сухофруктов чистить зубы и полоскать рот водой.
Картофельные чипсы. Они могу застрять в зубах, что приведёт к образованию налёта и кариесу.
Лёд. Привычка жевать лёд может способствовать образованию микротрещин в эмали. Они могут накапливаться, что приведёт к трещинам или сколам на зубах.
Уксус. Он часто используется в салатах в качестве заправки. Со временем уксус может ослабить эмаль.
Сладкий хлеб. Этот хлеб может привести к разрушению зубов.
Бальзамический уксус. Используйте его в умеренных количествах, так как он очень кислый.
Спортивные и энергетические напитки. Они отличаются большим количеством сахара и высокой кислотностью. Это может разрушить зубную эмаль и привести к развитию кариеса.
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