Восемь несладких продуктов, которые повышают уровень сахара в крови

Соусы . Например, в лимонных и гранатовых соусах довольно много сахара. Поэтому вместо соусов берите свежие продукты или же делайте эти соусы дома самостоятельно.

Кукурузные хлопья или фасованная гранола . Многие подобные продукты в своём составе содержат добавленный сахар. Если вам всё-таки нравится их вкус, то приготовьте их лучше в домашних условиях.

Альтернативы для особых групп людей. Например, для тех, кто страдает непереносимостью лактозы, глютена, глютеновой болезнью. Безглютеновые же продукты далеко не всегда так полезны, как об этом говорят. Дело в том, что в любом печенье без глютена может быть глюкозный сироп, а в молоке без лактозы - добавленный сахар.