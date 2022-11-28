Восемь несладких продуктов, которые повышают уровень сахара в крови

Восемь несладких продуктов, которые повышают уровень сахара в кровиВряд ли вы догадывались об этом
Эксперт по диетологии Букет Эрташ Сефер объяснила, от каких продуктов лучше всего отказаться, если вы хотите потреблять как можно меньше сахара и избежать многих проблем со здоровьем.
Фото: Restaurant Clicks
Согласно научным исследованиям, при избыточном употреблении сахара возникает ожирение, сахарный диабет второго типа, болезни сердца, рак. Причём сахар может входить даже в состав таких продуктов, которые на вкус вовсе не сладкие.
Соусы. Например, в лимонных и гранатовых соусах довольно много сахара. Поэтому вместо соусов берите свежие продукты или же делайте эти соусы дома самостоятельно.
Кукурузные хлопья или фасованная гранола. Многие подобные продукты в своём составе содержат добавленный сахар. Если вам всё-таки нравится их вкус, то приготовьте их лучше в домашних условиях.
Колбасно-сосисочные изделия. Обычно в каждой сосиске и колбасе есть крахмал либо добавленный сахар. Поэтому всегда внимательно читайте этикетки подобных изделий.
Альтернативы для особых групп людей. Например, для тех, кто страдает непереносимостью лактозы, глютена, глютеновой болезнью. Безглютеновые же продукты далеко не всегда так полезны, как об этом говорят. Дело в том, что в любом печенье без глютена может быть глюкозный сироп, а в молоке без лактозы - добавленный сахар.
Бульоны. Перед тем как использовать готовый бульон, узнайте подробнее о его составе.
Напитки из фруктов. В большую часть таких напитков производители добавляют сахар. Решить проблему можно двумя способами: покупкой минеральной воды в качестве замены или приготовлением смузи дома.
Солёные крекеры. Подобные ароматизированные продукты нередко содержат сахар.
Тёмный шоколад для веганов. Единственное, чем такой шоколад отличается от других его разновидностей, - это более высокое содержание какао. И это совсем не значит, что в нём нет сахара.
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