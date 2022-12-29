Восемь питьевых привычек, которые ускорят старение мозга

Восемь питьевых привычек, которые ускорят старение мозгаПозаботьтесь о своём здоровье
Всё, что мы можем сделать для нашего мозга, - это сохранить его в хорошем состоянии до старости. Благодаря гибкому уму, который способен легко понимать, запоминать информацию, концентрироваться на ней, мы будем чувствовать себя моложе. И вот какие привычки могут помешать этому.
Фото: The Oaks at Denville
В процессе старения у человека может уменьшаться масса мозга, могут происходить изменения в белом веществе и не только. Всё это может способствовать возникновению проблем с памятью, трудностей при освоении нового, при необходимости выполнять несколько задач одновременно.
Один из главных факторов, влияющих на состояние мозга, - это диета. В том числе и привычки в питье. Вот какие из них вредят мозгу.
Отказ от зелёного чая. В исследованиях говорится, что при употреблении зелёного чая у людей пожилого и среднего возраста снижается риск появления когнитивных (мыслительных) нарушений. Также учёные обнаружили, что такой чай улучшает внимание, память, работу мозга в целом.
Употребление алкоголя для того, чтобы опьянеть. В состоянии опьянения в организме накапливаются токсины, наносящие вред клеткам мозга, говорит доктор Уильям Ли. Кроме того, при чрезмерном употреблении алкоголя может произойти повреждение мозга из-за того, что в этом случае быстро уничтожаются нейроны головного мозга.
Употребление очень сладких напитков. Учёные отмечают, что избыток сахара связан с когнитивными нарушениями. Особенно это касается людей с диабетом, так как при этой болезни может возникнуть сужение кровеносных сосудов и уменьшиться приток крови к мозгу.
Недостаточное потребление воды. Из-за обезвоживания ваш мозг будет стареть быстрее. Прежде всего, в этом случае вы будете ощущать усталость, снижение остроты ума.
Один-два бокала вина перед сном каждый вечер. В исследовании, опубликованном в Nature Scientific Reports, отмечается, что при употреблении алкоголя даже в умеренных дозах объём мозга уменьшается.
Употребление алкоголя в одиночестве. Время от времени выпивать в одиночку можно. Но если это превращается в привычку, то она может свидетельствовать уже о зависимости. Известно, что алкогольная зависимость приводит к когнитивным расстройствам и преждевременному старению мозга.
Большое количество кофеина. Это может привести к нарушениям сна. Если такие проблемы возникают регулярно, то это может способствовать ускоренному старению клеток мозга.
Алкоголь на голодный желудок. В этом случае алкоголь будет быстрее всасываться в кровь и может даже влиять на мозг уже спустя 5-10 минут после глотка.
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