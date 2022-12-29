Восемь питьевых привычек, которые ускорят старение мозга

В процессе старения у человека может уменьшаться масса мозга, могут происходить изменения в белом веществе и не только. Всё это может способствовать возникновению проблем с памятью, трудностей при освоении нового, при необходимости выполнять несколько задач одновременно.

Один из главных факторов, влияющих на состояние мозга, - это диета. В том числе и привычки в питье. Вот какие из них вредят мозгу.