Восемь полезных для здоровья свойств огурца

Как отмечает автор статьи, огурец содержит большое количество питательных веществ, включая витамины группы В и минералы. В целом огурцы в последнее время становятся всё более популярным продуктом. К тому же доступны они в разных странах в любое время года. Специалисты рекомендуют хранить огурцы в холодильнике в течение максимум нескольких дней.

Употребление огурцов даёт организму человека массу преимуществ.

Лучше работает мозг. Всё это - благодаря веществам флавонолам. Эти антиоксиданты улучшают взаимодействие между клетками мозга.

Уходят воспаления. Огурцы могут воздействовать на некоторые противовоспалительные ферменты: к примеру, на циклооксигеназы.

Человек лучше справляется со стрессом. Такой эффект дают витамины группы В. Они расслабляют и успокаивают нервную систему.