Восемь полезных для здоровья свойств огурца

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Восемь полезных для здоровья свойств огурцаО них пишет испанское издание La Vanguardia
Огурец входит в состав средиземноморской диеты и является одним из самых популярных овощей. Но не все знают о его полезных для организма человека свойствах. Об этом - в материале.
Как отмечает автор статьи, огурец содержит большое количество питательных веществ, включая витамины группы В и минералы. В целом огурцы в последнее время становятся всё более популярным продуктом. К тому же доступны они в разных странах в любое время года. Специалисты рекомендуют хранить огурцы в холодильнике в течение максимум нескольких дней.
Употребление огурцов даёт организму человека массу преимуществ.
- Лучше работает мозг. Всё это - благодаря веществам флавонолам. Эти антиоксиданты улучшают взаимодействие между клетками мозга.
- Уходят воспаления. Огурцы могут воздействовать на некоторые противовоспалительные ферменты: к примеру, на циклооксигеназы.
- Человек лучше справляется со стрессом. Такой эффект дают витамины группы В. Они расслабляют и успокаивают нервную систему.
- Улучшается пищеварение. Благодаря огурцам PH желудка становится лучше. Кроме того, эти овощи помогают в борьбе с рефлюксом.
- Быстрее сбрасываются лишние килограммы. Объясняется это тем, что огурец содержит мало килокалорий и много жидкости.
- Лучше работает сердце. В состав огурца входит калий, который отвечает за регуляцию давления.
- Иммунитет становится более крепким. Всё благодаря витамину С в огурцах.
- Человек оказывается защищён от рака. В огурце есть лигнаны. Это источник фитоэстрогенов, способствующих профилактике рака кишечника и рака молочной железы.
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