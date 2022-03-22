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Восемь полезных для здоровья свойств огурца

О них пишет испанское издание La Vanguardia
Огурец входит в состав средиземноморской диеты и является одним из самых популярных овощей. Но не все знают о его полезных для организма человека свойствах. Об этом - в материале.
Восемь полезных для здоровья свойств огурца

Как отмечает автор статьи, огурец содержит большое количество питательных веществ, включая витамины группы В и минералы. В целом огурцы в последнее время становятся всё более популярным продуктом. К тому же доступны они в разных странах в любое время года. Специалисты рекомендуют хранить огурцы в холодильнике в течение максимум нескольких дней.

Употребление огурцов даёт организму человека массу преимуществ.

  1. Лучше работает мозг. Всё это - благодаря веществам флавонолам. Эти антиоксиданты улучшают взаимодействие между клетками мозга.
  1. Уходят воспаления. Огурцы могут воздействовать на некоторые противовоспалительные ферменты: к примеру, на циклооксигеназы.
  1. Человек лучше справляется со стрессом. Такой эффект дают витамины группы В. Они расслабляют и успокаивают нервную систему.
  1. Улучшается пищеварение. Благодаря огурцам PH желудка становится лучше. Кроме того, эти овощи помогают в борьбе с рефлюксом.
Восемь полезных для здоровья свойств огурца
  1. Быстрее сбрасываются лишние килограммы. Объясняется это тем, что огурец содержит мало килокалорий и много жидкости.
  1. Лучше работает сердце. В состав огурца входит калий, который отвечает за регуляцию давления.
  1. Иммунитет становится более крепким. Всё благодаря витамину С в огурцах.
  1. Человек оказывается защищён от рака. В огурце есть лигнаны. Это источник фитоэстрогенов, способствующих профилактике рака кишечника и рака молочной железы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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