Восемь причин, по которым вы просыпаетесь уставшим

Восемь причин, по которым вы просыпаетесь уставшимИх перечислили специалисты
Нередко усталость после сна может объясняется таким явлением, как инерция сна. Это состояние, которое появляется после пробуждения и обычно длится 15-60 минут. В течение этого времени человек может быть раздражительным, ему может быть тяжело включиться в работу.
При этом, по словам доктора Раджа Дасгупты из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии, важно, чтобы сон был не только длительный (по 7-8 часов), но и качественный.
Существуют также несколько факторов, из-за которых вы можете просыпаться не выспавшимся.
Усталость. Существует большое количество различных состояний, из-за которых человек ощущает себя утомлённым. Например, это различные хронические боли, расстройства метаболизма, болезни щитовидной железы, хроническое обструктивное заболевание лёгких, анемия. Если вы ощущаете усталость без причины, то обратитесь к врачу.
Малоподвижный образ жизни. Из-за сидячего образа жизни организм способен привыкнуть к тому, что энергии он расходует немного. Поэтому даже при выполнении простых бытовых действий вы можете чувствовать усталость, говорит профессор Дженнифер Мартин из Медицинской школы Дэвида Геффена при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Специалисты из Всемирной организации здравоохранения советуют взрослым уделять в неделю умеренной или высокой физической нагрузке - минимум 150 минут. Беременным женщинам рекомендуется получать в неделю хотя бы 150 минут умеренной укрепляющей и аэробной физической нагрузки.
Депрессия и тревожность. Эти состояния могут негативно сказаться на сне: в частности, на времени, которое вам нужно, чтобы заснуть, а также на том, просыпаетесь ли вы по ночам и сколько раз это происходит. Препараты же, которые назначают для лечения тревожности и депрессии, могут вызывать бессонницу или же блокировать глубокие стадии сна.
Постоянная смена времени сна. Если вы в рабочие и выходные дни ложитесь спать в разное время, то это негативно сказывается на сне. Причём при необходимости быстро «перезагрузиться» в этом случае не получится.
Обезвоживание. Специалисты из Cleveland Clinic отмечают, что человек на более чем 50 % состоит из воды. Вообще вода нужна организму для осуществления большого количества функций. Если организм обезвожен, то человек будет хуже концентрироваться на задачах и ощущать себя более усталым и сонливым. Эксперты из Institute of Medicine советуют женщинам в день пить 2,7 литра жидкости, мужчинам - 3,7 литра.
Неподходящие условия сна, привычки, ухудшающие сон. Комната, где у вас стоит кровать, должна быть тихой, тёмной и прохладной. Также постель необходимо использоваться лишь для секса и сна. Ещё менее чем за шесть часов до отхода ко сну откажитесь от напитков с кофеином, а хотя бы за два часа до сна постарайтесь не пить алкоголь и не есть тяжёлую либо острую пищу.
Проблемы со сном у партнёра. Если человек, рядом с которым вы спите, храпит, постоянно ворочается, пихается и т.п., то это также может плохо повлиять на ваш сон. То же самое касается домашних животных, так как у них режим сна значительно отличается от человеческого.
Расстройства сна. Человек, который страдает сонным апноэ, может просыпаться даже по 50-100 и даже больше раз за одну ночь. Из-за этого он будет меньше времени находиться в стадии глубокого сна. Также серьёзное влияние на состояние человека в дневное время может оказать синдром беспокойных ног и нарколепсия.
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