Восемь причин, по которым вы просыпаетесь уставшим

Нередко усталость после сна может объясняется таким явлением, как инерция сна. Это состояние, которое появляется после пробуждения и обычно длится 15-60 минут. В течение этого времени человек может быть раздражительным, ему может быть тяжело включиться в работу.

При этом, по словам доктора Раджа Дасгупты из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии, важно, чтобы сон был не только длительный (по 7-8 часов), но и качественный.

Существуют также несколько факторов, из-за которых вы можете просыпаться не выспавшимся.