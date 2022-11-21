Восемь причин постоянно есть морковь: она даже помогает похудеть

В состав моркови входит большое количество бета-каротина, антиоксидантов, калия, клетчатки. За счёт них вы сможете не только улучшить зрение, но и сбросить вес, защитить организм от рака, снизить уровень холестерина.

Вот что будет с вашим организмом, если вы станете каждый день есть морковь.