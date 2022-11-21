Восемь причин постоянно есть морковь: она даже помогает похудеть

Восемь причин постоянно есть морковь: она даже помогает похудетьНаверняка об этих преимуществах вы даже не подозревали
С детства мы слышим, что морковь нужно есть, потому что она полезна для зрения. Но мало кто знает, что у этого продукта есть много других преимуществ для здоровья.
В состав моркови входит большое количество бета-каротина, антиоксидантов, калия, клетчатки. За счёт них вы сможете не только улучшить зрение, но и сбросить вес, защитить организм от рака, снизить уровень холестерина.
Вот что будет с вашим организмом, если вы станете каждый день есть морковь.
Снизится вероятность развития рака. В состав моркови входит вещество фалькаринол. Научно доказано, что оно помогает защитить организм от определённых видов рака. Также учёные нашли доказательства того, что каротиноиды, которые тоже есть в моркови, обладают противоопухолевыми свойствами. Так, одно исследование продемонстрировало, что они снижают риск развития рака молочной железы на 60 %. Кроме того, определённую роль в защите от онкологических заболеваний играют альфа-каротин, бета-каротин, ликопин, антоцианы.
Уменьшится вес, а печень станет более здоровой. Известно, что питательные вещества, содержащиеся в морковном соке, помогают в восстановлении печени. А чем лучше работа печени, тем легче похудеть.
Улучшится пищеварение. Это возможно благодаря тому, что в моркови много клетчатки. Кроме того, исследования показывают, что при ежедневном потреблении клетчатки снижается вероятность возникновения колоректального рака. Причём такой эффект вы получите только от моркови в сыром виде.
Станет проще контролировать сахар в крови. В моркови всего лишь 10 % углеводов, а ещё у неё низкий гликемический индекс. Полезна она и для диабетов, правда, в меру.
Снизится кровяное давление, улучшится состояние сердца. В моркови много калия, а потреблять в больших количествах это вещество советует Американская кардиологическая ассоциация. При этом также нужно есть меньше натрия. Поскольку в морковке много клетчатки, она снижает вероятность развития болезней сердца, помогает снизить показатели «плохого» холестерина.
Улучшится состояние кожи и волос. Это связано с тем, что в состав моркови входит большое количество антиоксидантов, витамин А, С, Е, калий, бета-каротины.
Станет лучше зрение. Всё за счёт того, что при употреблении моркови организм получает много бета-каротинов и лютеина, витамина А.
Укрепится иммунитет. В этом поможет витамин С.
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