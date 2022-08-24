Восемь причин регулярно есть петрушку

О некоторых преимуществах этого продукта вы даже не догадывались

С детства мы не задумываясь добавляем в разные блюда петрушку «для вкуса». Но на самом деле эта зелень обладает большим количеством полезных свойств. О них рассказало издание Walla!