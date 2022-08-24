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Восемь причин регулярно есть петрушку

О некоторых преимуществах этого продукта вы даже не догадывались
С детства мы не задумываясь добавляем в разные блюда петрушку «для вкуса». Но на самом деле эта зелень обладает большим количеством полезных свойств. О них рассказало издание Walla!
Восемь причин регулярно есть петрушку

На самом деле петрушка используется и в кулинарии, и в традиционной медицине. Кроме того, считается, что такая зелень - одно из самых полезных растений на Земле. Вот какие преимущества для организма она даёт.

  1. Уменьшение воспаления. Происходит это благодаря тому, что в петрушке много антиоксидантов. Среди них - витамины А, С, Е, флавоноиды и др.

  2. Укрепление костей. В состав петрушки входит витамин К, который укрепляет кости и делает их более устойчивыми к переломам.

  3. Предотвращение появления морщин. Витамин С в петрушке способствует выработке коллагена. За счёт этого вещества кожа становится эластичной, упругой, разглаживаются небольшие морщинки.

  4. Улучшение пищеварения. Всё дело в том, что петрушка содержит вещества, которые помогают выводить газы из организма.

Восемь причин регулярно есть петрушку

  1. Освежение дыхания. Она может легко нейтрализовать неприятный запах изо рта, особенно если вы перед этим съели лук и чеснок.

  2. Помощь при инфекциях мочевыводящих путей. Петрушка содержит в своём составе вещества, которые стимулируют сокращения мышц кишечника, мочевого пузыря, матки. Это помогает, если вы страдаете инфекциями мочевыводящих путей, менструальными болями, язвой желудка.

  3. Улучшение зрения. Всё это - благодаря витамину А.

  4. Защита от болезней сердца. За счёт фолиевой кислоты петрушка приводит в норму уровень гомоцистеина, что помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для подобного эффекта важно есть петрушку в свежем виде.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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