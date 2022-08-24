Восемь причин регулярно есть петрушку

Восемь причин регулярно есть петрушкуО некоторых преимуществах этого продукта вы даже не догадывались
На самом деле петрушка используется и в кулинарии, и в традиционной медицине. Кроме того, считается, что такая зелень - одно из самых полезных растений на Земле. Вот какие преимущества для организма она даёт.
Уменьшение воспаления. Происходит это благодаря тому, что в петрушке много антиоксидантов. Среди них - витамины А, С, Е, флавоноиды и др.
Укрепление костей. В состав петрушки входит витамин К, который укрепляет кости и делает их более устойчивыми к переломам.
Предотвращение появления морщин. Витамин С в петрушке способствует выработке коллагена. За счёт этого вещества кожа становится эластичной, упругой, разглаживаются небольшие морщинки.
Улучшение пищеварения. Всё дело в том, что петрушка содержит вещества, которые помогают выводить газы из организма.
Освежение дыхания. Она может легко нейтрализовать неприятный запах изо рта, особенно если вы перед этим съели лук и чеснок.
Помощь при инфекциях мочевыводящих путей. Петрушка содержит в своём составе вещества, которые стимулируют сокращения мышц кишечника, мочевого пузыря, матки. Это помогает, если вы страдаете инфекциями мочевыводящих путей, менструальными болями, язвой желудка.
Улучшение зрения. Всё это - благодаря витамину А.
Защита от болезней сердца. За счёт фолиевой кислоты петрушка приводит в норму уровень гомоцистеина, что помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для подобного эффекта важно есть петрушку в свежем виде.
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