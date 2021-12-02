Фитнес и здоровье
Сегодня в 20:10
2 мин.

Восемь привычек, из-за которых вы не можете похудеть

Они связаны в том числе и с едой
Если несмотря на все старания, вес не уходит, то, возможно, дело в чём-то другом. Например, во вредных привычках. Издание Actualno перечислило восемь из них.
Восемь привычек, из-за которых вы не можете похудеть

Даже здоровая диета может оказаться бесполезной, если не отказаться от некоторых привычек. В том числе пищевых.

  1. Постоянное жевание жвачки. Жевательная резинка способствует выработке желудочного сока, а если в это время еда в желудок так и не поступает, то это негативно скажется на вашем самочувствии. Лучше вместо жвачки пить воду: маленькими глотками и постоянно.
  1. Слишком большое количество соли в рационе. Из-за соли возникает вздутие живота. Много этого вещества находится в полуфабрикатах и готовых блюдах, поэтому от них нужно отказаться.
  1. Быстрое поглощение пищи. В этом случае вы рискуете переесть, поскольку организм не успевает понять, что его кормят.
  1. Потребление газировки. В результате вы получаете вздутие живота. Поэтому лучше либо ограничить потребление подобных напитков, либо вообще отказаться от них.
Восемь привычек, из-за которых вы не можете похудеть
  1. Потребление напитков через трубочку. Это ещё одна привычка, которая способствует возникновению вздутия живота.
  1. Питание готовыми «диетическими» продуктами. Даже если на упаковке написано «Без сахара», есть вероятность, что продукт содержит искусственные подсластители, которые почти не перевариваются и провоцируют вздутие живота. Лучше вместо этого съесть фрукты и овощи.
  1. Слишком много клетчатки в ежедневном меню. Несмотря на полезные свойства, она может вызвать проблемы с перевариванием пищи, метеоризм. При потреблении таких продуктов их нужно тщательно пережёвывать.
  1. Слишком много стресса в жизни. Стресс - то, что в любом случае будет препятствовать снижению веса. Поэтому важно как следует отдыхать, не перенапрягаться, стараться не обращать внимание на негативные внешние факторы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
Новости партнеров
Новости партнеров