Восемь привычек, из-за которых вы не можете похудеть

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Восемь привычек, из-за которых вы не можете похудетьОни связаны в том числе и с едой
Если несмотря на все старания, вес не уходит, то, возможно, дело в чём-то другом. Например, во вредных привычках. Издание Actualno перечислило восемь из них.
Даже здоровая диета может оказаться бесполезной, если не отказаться от некоторых привычек. В том числе пищевых.
- Постоянное жевание жвачки. Жевательная резинка способствует выработке желудочного сока, а если в это время еда в желудок так и не поступает, то это негативно скажется на вашем самочувствии. Лучше вместо жвачки пить воду: маленькими глотками и постоянно.
- Слишком большое количество соли в рационе. Из-за соли возникает вздутие живота. Много этого вещества находится в полуфабрикатах и готовых блюдах, поэтому от них нужно отказаться.
- Быстрое поглощение пищи. В этом случае вы рискуете переесть, поскольку организм не успевает понять, что его кормят.
- Потребление газировки. В результате вы получаете вздутие живота. Поэтому лучше либо ограничить потребление подобных напитков, либо вообще отказаться от них.
- Потребление напитков через трубочку. Это ещё одна привычка, которая способствует возникновению вздутия живота.
- Питание готовыми «диетическими» продуктами. Даже если на упаковке написано «Без сахара», есть вероятность, что продукт содержит искусственные подсластители, которые почти не перевариваются и провоцируют вздутие живота. Лучше вместо этого съесть фрукты и овощи.
- Слишком много клетчатки в ежедневном меню. Несмотря на полезные свойства, она может вызвать проблемы с перевариванием пищи, метеоризм. При потреблении таких продуктов их нужно тщательно пережёвывать.
- Слишком много стресса в жизни. Стресс - то, что в любом случае будет препятствовать снижению веса. Поэтому важно как следует отдыхать, не перенапрягаться, стараться не обращать внимание на негативные внешние факторы.
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Источник: ИноСМИ