Восемь признаков, что у вас повышен сахар в крови

Восемь признаков, что у вас повышен сахар в кровиО них рассказала эксперт по диабету
Существуют определённые сигналы организма, указывающие на то, что уровень глюкозы в крови повышен. Такое может происходить при сахарном диабете 2 типа.
Прежде всего, если у вас повышен сахар в крови, то вы будете ощущать сильную жажду. Другой возможный признак - это более частые походы в туалет, в том числе по ночам.
Также из-за повышенного уровня глюкозы в крови вы можете чувствовать себя вялым и усталым. А ещё у вас может возникнуть зуд гениталий и молочница.
Люди при повышенном сахаре в крови могут страдать от затуманенного зрения, сильного голода. Раны у них могут заживать долго, также они могут терять вес без усилий.
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