Восемь признаков, что вам не хватает витамина В12

У многих людей при недостатке витамина В12 возникают различные неврологические симптомы. Об этом говорится в статье, опубликованной в BMJ. И эти симптомы проявляются в 85% случаев дефицита витамина.

Парестезия. Это ощущение жжения или покалывания, которое обычно ощущается в руках, ногах или ступнях. Обычно всё это проявляется безболезненно.

Онемение. Другими словами, это потеря чувствительности в определённой части тела.

Плохой баланс. Вы можете терять равновесие при ходьбе.

Звон в ушах. Этот шум может звучать как звон, жужжание, свист, шипение, пульсация, музыка, пение.