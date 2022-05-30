Сегодня в 15:12

Восемь продуктов и напитков, которые избавят ваше тело от неприятного запаха

Научно доказано, что питание тоже влияет на запах тела

Неприятно пахнуть человек может по разным причинам. Например, из-за пренебрежения правилами личной гигиены, различных болезней, сильной потливости. А вот избавиться от этого запаха могут помочь некоторые напитки и продукты.