Восемь продуктов, из-за которых у вас появится жир на животе

Если вы хотите избавиться от жира на животе или предотвратить его появление, то откажитесь от следующих продуктов.

Выпечка. Речь идёт о магазинной выпечке. Она часто содержит много сахара и калорий. Кроме того, в такой выпечке часто присутствуют трансжиры, из-за которых возникает жир на животе.

Белый хлеб. В нём мало клетчатки, поэтому он плохо насыщает. В результате вы вскоре вновь почувствуете себя голодным. Известно также, что потребление клетчатки связано с уменьшением количества жира на животе.

Хлопья для завтрака. Хуже всего варианты, которые содержат много сахара и 0 г клетчатки. Сахар к тому же может привести к дисбалансу бактерий в кишечнике, а это может повысить риск развития ожирения, болезней сердца, кишечных расстройств, может способствовать увеличению веса и увеличению количества жира на животе.

Газировка. В одной банке обычной газировки - примерно 40 г сахара, и это превышает суточную норму, рекомендованную Американской кардиологической ассоциацией. Исследования демонстрируют, что слишком большое количество сахара может усилить воспаление, привести к резистентности к инсулину, а также к хроническому воспалению.