Восемь продуктов, поддерживающих иммунитет

Поддерживать иммунитет очень важно, так как это помогает защититься от самых разных недугов. Определённую роль в этом процессе может сыграть и питание. К примеру, существуют продукты, укрепляющие иммунную систему. О них - ниже.

Чёрный тмин. Вы можете в течение дня употреблять всего одну чайную ложку этого продукта, запивая его водой. Это позволит улучшить пищеварение и работу нервной системы. Оливковое масло. Всего одна столовая ложка такого масла в день благотворно скажется на работе кишечника и головного мозга. Масло чёрного тмина. Оно помогает укрепить волосы и очистить кожу. Сушёный инжир. Его нужно при этом вымочить в оливковом масле. Последнее способствует укреплению иммунитета и очищению организма от вирусов.