Восемь проверенных способов похудеть на 10 кг

Сформируйте здоровые утренние привычки. Тиктокер @shaunajensefitness заявила, что ей это помогло сбросить 20 фунтов (около 10 кг). Это могут быть такие привычки, как правильный завтрак, занятия спортом, достаточное количество сна. Всё это даст возможность избежать переедания.

Употребляйте каждое утро напитки из зелени. Известно, что зелень богата клетчаткой, которая способствует насыщению и помогает избежать переедания. А ещё она регулирует пищеварение и предотвращает набор веса.

Пейте воду. Если вы будете перед едой выпивать немного воды, то уменьшите количество пищи, которую съедите. Вода помогает чувствовать себя более сытым и есть меньше.

Создавайте дефицит калорий. Это необходимо, если вы хотите сбросить вес и привести себя в форму. Но его нужно сочетать с регулярными занятиями спортом и со здоровой диетой. За счёт этого тело будет использовать жир в качестве источника энергии.