Восемь самых полезных для здоровья человека растительных масел

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Восемь самых полезных для здоровья человека растительных маселИх называет издание Sasapost
Эфирные масла могут использоваться для лечения различных заболеваний. О восьми видах подобных масел - в статье.
Эфирные масла могут оказаться полезны для поддержания здоровья кожи, волос и всего организма в целом. Также некоторые из них могут помочь в борьбе с различными болезнями. Ниже - восемь разновидностей таких масел.
- Масло лаванды. Такое масло помогает облегчить боль, снять стресс, уменьшить тревогу, остановить выпадение волос. Также оно лечит раны, грибковые инфекции, незначительные ожоги, укусы насекомых.
- Масло примулы. Гамма-линоленовая кислота, которая в нём содержится, позволяет уменьшить боль и помогает в лечении экземы, артрита, диабетической нейропатии.
- Масло зверобоя продырявленного. Чаще всего используют это масло для улучшения состояния при депрессии. Кроме того, согласно одному научному исследованию, зверобой способен помочь при порезах, синяках, ожогах, язвах на коже.
- Масло горького апельсина. Лечит такое масло грибковые инфекции: чесотку, микоз, стригущий лишай. В традиционной китайской медицине оно применяется как средство от тошноты, запоров, расстройств желудка.
- Чесночное масло. Позволяет вылечить это масло различные нарушения обмена веществ, ожирение. Используется оно также для контроля уровня инсулина, холестерина, снижения давления, укрепления состояния костей и иммунной системы. Помогает чеснок при гриппе, простуде, головных болях, артрите, расстройстве желудка.
- Масло ромашки. В течение многих лет применяли такое масло для избавления от тошноты, метеоризма, расстройства желудка. Помимо этого, оно считается хорошим заживляющим средством, помогает в устранении тревожности, симптомов депрессии, лечит сыпь, экзему, рак. Ещё один полезный эффект масла ромашки - противовоспалительный.
- Масло перечной мяты. Используют такое средство при борьбе с синдромом раздражённого кишечника, расстройством желудка, а также при лечении простуды. Также мята позволяет избавиться от головных болей, облегчает зуд, боль в мышцах.
- Масло чайного дерева. Отличается такое масло антибактериальным эффектом. Чаще всего используют его для избавления от педикулеза, микоза, грибка ногтей, перхоти, прыщей. Помогает оно и при укусах насекомых.
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Источник: ИноСМИ