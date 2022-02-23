Фитнес и здоровье
Сегодня в 19:23
2 мин.

Восемь самых полезных для здоровья человека растительных масел

Их называет издание Sasapost
Эфирные масла могут использоваться для лечения различных заболеваний. О восьми видах подобных масел - в статье.
Восемь самых полезных для здоровья человека растительных масел

Эфирные масла могут оказаться полезны для поддержания здоровья кожи, волос и всего организма в целом. Также некоторые из них могут помочь в борьбе с различными болезнями. Ниже - восемь разновидностей таких масел.

  1. Масло лаванды. Такое масло помогает облегчить боль, снять стресс, уменьшить тревогу, остановить выпадение волос. Также оно лечит раны, грибковые инфекции, незначительные ожоги, укусы насекомых.
  1. Масло примулы. Гамма-линоленовая кислота, которая в нём содержится, позволяет уменьшить боль и помогает в лечении экземы, артрита, диабетической нейропатии.
  1. Масло зверобоя продырявленного. Чаще всего используют это масло для улучшения состояния при депрессии. Кроме того, согласно одному научному исследованию, зверобой способен помочь при порезах, синяках, ожогах, язвах на коже.
  1. Масло горького апельсина. Лечит такое масло грибковые инфекции: чесотку, микоз, стригущий лишай. В традиционной китайской медицине оно применяется как средство от тошноты, запоров, расстройств желудка.
Восемь самых полезных для здоровья человека растительных масел
  1. Чесночное масло. Позволяет вылечить это масло различные нарушения обмена веществ, ожирение. Используется оно также для контроля уровня инсулина, холестерина, снижения давления, укрепления состояния костей и иммунной системы. Помогает чеснок при гриппе, простуде, головных болях, артрите, расстройстве желудка.
  1. Масло ромашки. В течение многих лет применяли такое масло для избавления от тошноты, метеоризма, расстройства желудка. Помимо этого, оно считается хорошим заживляющим средством, помогает в устранении тревожности, симптомов депрессии, лечит сыпь, экзему, рак. Ещё один полезный эффект масла ромашки - противовоспалительный.
  1. Масло перечной мяты. Используют такое средство при борьбе с синдромом раздражённого кишечника, расстройством желудка, а также при лечении простуды. Также мята позволяет избавиться от головных болей, облегчает зуд, боль в мышцах.
  1. Масло чайного дерева. Отличается такое масло антибактериальным эффектом. Чаще всего используют его для избавления от педикулеза, микоза, грибка ногтей, перхоти, прыщей. Помогает оно и при укусах насекомых.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
Новости партнеров
Новости партнеров