Восемь самых полезных для здоровья человека растительных масел

Эфирные масла могут оказаться полезны для поддержания здоровья кожи, волос и всего организма в целом. Также некоторые из них могут помочь в борьбе с различными болезнями. Ниже - восемь разновидностей таких масел.

Масло лаванды. Такое масло помогает облегчить боль, снять стресс, уменьшить тревогу, остановить выпадение волос. Также оно лечит раны, грибковые инфекции, незначительные ожоги, укусы насекомых.

Масло примулы. Гамма-линоленовая кислота, которая в нём содержится, позволяет уменьшить боль и помогает в лечении экземы, артрита, диабетической нейропатии.

Масло зверобоя продырявленного. Чаще всего используют это масло для улучшения состояния при депрессии. Кроме того, согласно одному научному исследованию, зверобой способен помочь при порезах, синяках, ожогах, язвах на коже.