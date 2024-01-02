Восемь самых распространённых мифов о гигиене

Моча в душе безвредна. Мариса Гаршик, доктор медицинских наук и сертифицированный дерматолог, говорит, что писать в душе всё-таки не рекомендуется. Дело в том, что существует риск занести инфекцию в организм при наличии открытого пореза на коже и бактерий в моче.

Не нужно мыть ноги в душе. В целом это всё-таки важно делать, особенно если они заметно грязные. Однако люди с очень сухой или чувствительной кожей могут намыливать при мытье только подмышки, область гениталий и ступни. Это позволит свести к минимуму удаление с кожи натуральных масел в других областях тела.

Чистить зубы в душе — это то же самое, что и над раковиной. На самом деле это не очень хорошая идея, так как душ — влажная среда, в которой может быть очень много бактерий. Если вы собираетесь всё же почистить зубы душе, то сделайте это до очищения тела.

Если не видишь грязи, мыться не нужно. Ежедневный душ и правда может сушить кожу, а антибактериальное мыло способно уничтожить микрофлору кожи. Однако в некоторых случаях мыться действительно нужно каждый день. Например, людям с определёнными кожными заболеваниями, такими как атопический дерматит (одна из форм экземы). При этом тем, у кого нет экземы, принимать душ каждый день необязательно: обычно для хорошей гигиены достаточно нескольких раз в неделю.