Восемь самых распространённых мифов о гигиенеВ них давно пора перестать верить
Эксперты перечислили восемь самых распространённых мифов о гигиене . Гигиена — важный аспект ухода за собой. Но всё равно существует большое количество ложных утверждений об этом.
Моча в душе безвредна. Мариса Гаршик, доктор медицинских наук и сертифицированный дерматолог, говорит, что писать в душе всё-таки не рекомендуется. Дело в том, что существует риск занести инфекцию в организм при наличии открытого пореза на коже и бактерий в моче.
Не нужно мыть ноги в душе. В целом это всё-таки важно делать, особенно если они заметно грязные. Однако люди с очень сухой или чувствительной кожей могут намыливать при мытье только подмышки, область гениталий и ступни. Это позволит свести к минимуму удаление с кожи натуральных масел в других областях тела.
Чистить зубы в душе — это то же самое, что и над раковиной. На самом деле это не очень хорошая идея, так как душ — влажная среда, в которой может быть очень много бактерий. Если вы собираетесь всё же почистить зубы душе, то сделайте это до очищения тела.
Если не видишь грязи, мыться не нужно. Ежедневный душ и правда может сушить кожу, а антибактериальное мыло способно уничтожить микрофлору кожи. Однако в некоторых случаях мыться действительно нужно каждый день. Например, людям с определёнными кожными заболеваниями, такими как атопический дерматит (одна из форм экземы). При этом тем, у кого нет экземы, принимать душ каждый день необязательно: обычно для хорошей гигиены достаточно нескольких раз в неделю.
Для чистки ушей нужно использовать ватные палочки. Дуглас М. Хилдрю, доктор медицинских наук, отолог и медицинский директор программы слуха и равновесия в Йельском медицинском университете, отмечает, что это небезопасно. Ушной канал человека устроен как самоочищающаяся структура. То есть излишки серы сами выталкиваются из ушного канала. Ватными палочками можно случайно повредить кожу в ушах и вызвать её разрывы. Небольшие разрывы кожи могут привести к кровотечению и болезненным инфекциям.
Спринцевание очистит влагалище. Как и уши, влагалище очищается самостоятельно. Спринцевание часто повреждает флору влагалища и изменяет естественный pH в нём. Поэтому большинство врачей не рекомендуют эту практику. Также Управление по охране здоровья женщин сообщает, что такое очищение может повысить вероятность развития инфекций, передающихся половым путем.
Всегда нужно мыть руки горячей водой. Тёплая вода так же эффективна, как и горячая. Самое главное, когда температура намного выше, — это намыливать руки до того, как вы их намочите. После этого ополосните их водой. Не забывайте, что в целом мыть руки нужно не менее 20 секунд.
Правило 5 секунд работает. Если вы уронили еду на пол и всего через одну секунду её подобрали и съели - это всё равно может быть опасно для здоровья. Бактерии могут «прилипать» к еде сразу же после того, как она упала, и чем дольше она лежит, тем больше бактерий на ней скапливается.
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