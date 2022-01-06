Восемь шагов, чтобы не набрать лишний вес за новогодние праздники

Подход тренера Густаво Мело основан на выполнении физических упражнений, занятиях спортом. По его словам, нужно следовать определённому плану питания даже во время праздников. Ниже - шаги, благодаря которым можно будет насладиться выходными полноценно и при этом не набрать вес.

Лучше всего употреблять продукты в умеренных количествах.

Не отказываться от физической активности.