Восемь шагов, чтобы не набрать лишний вес за новогодние праздники

Фитнес и здоровье
Вчера в 22:13
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Восемь шагов, чтобы не набрать лишний вес за новогодние праздникиСоветует фитнес-тренер
В длинные праздники бывает сложно контролировать количество съеденного. Однако есть способы предотвратить набор лишних килограммов в этот период. О них рассказывает .ичный тренер Густаво Мело в статье издания El Mundo.
Подход тренера Густаво Мело основан на выполнении физических упражнений, занятиях спортом. По его словам, нужно следовать определённому плану питания даже во время праздников. Ниже - шаги, благодаря которым можно будет насладиться выходными полноценно и при этом не набрать вес.
- Лучше всего употреблять продукты в умеренных количествах.
- Не отказываться от физической активности.
- В те дни, когда на столе будет много еды (Новый год, Рождество), нужно есть столько, сколько обычно, во все приёмы пищи, кроме самого праздничного ужина.
- Перед банкетом лучше перекусить каким-либо фруктом.
- Заранее обозначить границы в плане количества еды и напитков, которые вы сможете употребить во время ужина.
- Употреблять больше всего белка, а не углеводов.
- Выбирать алкоголь с наименьшим числом калорий. Это белое, красное вино, пиво.
- Пить газированную воду.
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Источник: ИноСМИ