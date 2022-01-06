Фитнес и здоровье
Вчера в 22:13
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Восемь шагов, чтобы не набрать лишний вес за новогодние праздники

Советует фитнес-тренер
В длинные праздники бывает сложно контролировать количество съеденного. Однако есть способы предотвратить набор лишних килограммов в этот период. О них рассказывает .ичный тренер Густаво Мело в статье издания El Mundo.
Восемь шагов, чтобы не набрать лишний вес за новогодние праздники

Подход тренера Густаво Мело основан на выполнении физических упражнений, занятиях спортом. По его словам, нужно следовать определённому плану питания даже во время праздников. Ниже - шаги, благодаря которым можно будет насладиться выходными полноценно и при этом не набрать вес.

  1. Лучше всего употреблять продукты в умеренных количествах.
  1. Не отказываться от физической активности.
  1. В те дни, когда на столе будет много еды (Новый год, Рождество), нужно есть столько, сколько обычно, во все приёмы пищи, кроме самого праздничного ужина.
Восемь шагов, чтобы не набрать лишний вес за новогодние праздники
  1. Перед банкетом лучше перекусить каким-либо фруктом.
  1. Заранее обозначить границы в плане количества еды и напитков, которые вы сможете употребить во время ужина.
  1. Употреблять больше всего белка, а не углеводов.
  1. Выбирать алкоголь с наименьшим числом калорий. Это белое, красное вино, пиво.
  1. Пить газированную воду.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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