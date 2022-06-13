Восемь шагов, чтобы заснуть в жару

Специалисты из компании Online-Bedrooms отмечают, что для того чтобы быстрее заснуть в жаркий вечер, нужно опрыскивать себя водой и охлаждать в холодильнике свои носки. И это ещё не всё.

Сон в жаркое время придёт быстрее, если вы будете в течение дня поддерживать прохладную температуру в помещении. Для этого открывайте окна, когда находитесь дома, держите закрытыми шторы и жалюзи.

Тёплые одеяла смените на более лёгкие, а толстые простыни - на льняные или хлопчатобумажные.

Кроме того, может помочь охлаждение носков. Вам нужно просто перед сном положить их в холодильник или морозилку хотя бы на полчаса, а потом надеть и лечь спать прямо в них.