Восемь шагов, чтобы заснуть в жару

Восемь шагов, чтобы заснуть в жаруИ это не только включение кондиционера или вентилятора
Специалисты из компании Online-Bedrooms отмечают, что для того чтобы быстрее заснуть в жаркий вечер, нужно опрыскивать себя водой и охлаждать в холодильнике свои носки. И это ещё не всё.
Сон в жаркое время придёт быстрее, если вы будете в течение дня поддерживать прохладную температуру в помещении. Для этого открывайте окна, когда находитесь дома, держите закрытыми шторы и жалюзи.
Тёплые одеяла смените на более лёгкие, а толстые простыни - на льняные или хлопчатобумажные.
Кроме того, может помочь охлаждение носков. Вам нужно просто перед сном положить их в холодильник или морозилку хотя бы на полчаса, а потом надеть и лечь спать прямо в них.
Ещё один способ охлаждения в жаркую погоду - смачивание запястий холодной водой. Вы должны на некоторое время погрузить руки в холодную воду.
Также вы можете подержать около вентилятора лёд. Благодаря этому комната быстро охладится.
Около кровати специалисты советуют держать пульверизатор. Так вы сможете быстро освежиться, если вспотеете. Для большего эффекта даже можно в воду добавить эфирное масло лаванды: оно окажет успокаивающее действие.
Один из лучших способов быстро уснуть - сильно устать. Для этого подойдут физические упражнения.
Важно в жаркое время пить достаточно воды. Как отмечает Национальная служба здравоохранения, необходимо употреблять как минимум шесть-восемь чашек жидкости в сутки. Только так вы избежите обезвоживания.
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