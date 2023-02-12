Восемь советов, которые избавят от синдрома весенней усталости

Восемь советов, которые избавят от синдрома весенней усталостиВедь совсем скоро придёт весна
При смене времён года многие начинают сильно уставать и чувствуют себя истощёнными. Эксперт по питанию и специалист-диетолог Ана Тодорович отмечает, что такое состояние возникает сразу из-за нескольких факторов. Это употребление тяжёлой и жирной пищи зимой, более редкие прогулки на свежем воздухе, меньшее количество физической активности, недостаток полезных веществ.
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В зимнее время солнечного света не хватает. Поэтому в организме вырабатывается меньше серотонина - так называемого гормона счастья. Зато много в это время в организме мелатонина, из-за которого человек чувствует себя сонным. С наступлением тепла человеку ещё нужно какое-то время для того, чтобы сбалансировать уровень обоих гормонов. Поэтому он начинает ощущать усталость, боль в мышцах и суставах, забывчивость, першение в горле, снижение концентрации, головные боли, тяжело просыпается по утрам.
Весной очень важно употреблять как можно больше свежих овощей, а также жирной рыбы. При этом обедать необходимо в одно и то же время.
HayDmitriy
Если вы хотите облегчить состояние при синдроме весенней усталости, то постарайтесь следовать этим советам.
Как можно больше времени проводите на свежем воздухе.
Проводите в течение дня хотя бы 15-20 минут на солнце.
Откажитесь от жирной, тяжёлой, промышленно переработанной пищи.
Ешьте каждый день 400 г овощей и фруктов.
Пейте достаточно жидкости.
Меньше курите и меньше употребляйте алкоголь.
Узнайте о техниках преодоления стрессовых ситуаций.
Практикуйте отдых, быструю ходьбу, занятия вроде пилатеса, йоги, плавание функциональные тренинги.
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