Восемь советов, которые избавят от синдрома весенней усталости

В зимнее время солнечного света не хватает. Поэтому в организме вырабатывается меньше серотонина - так называемого гормона счастья. Зато много в это время в организме мелатонина, из-за которого человек чувствует себя сонным. С наступлением тепла человеку ещё нужно какое-то время для того, чтобы сбалансировать уровень обоих гормонов. Поэтому он начинает ощущать усталость, боль в мышцах и суставах, забывчивость, першение в горле, снижение концентрации, головные боли, тяжело просыпается по утрам.

Весной очень важно употреблять как можно больше свежих овощей, а также жирной рыбы. При этом обедать необходимо в одно и то же время.