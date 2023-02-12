Фитнес и здоровье
12:56, 12 февраля 2023
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Восемь советов, которые избавят от синдрома весенней усталости

Ведь совсем скоро придёт весна

При смене времён года многие начинают сильно уставать и чувствуют себя истощёнными. Эксперт по питанию и специалист-диетолог Ана Тодорович отмечает, что такое состояние возникает сразу из-за нескольких факторов. Это употребление тяжёлой и жирной пищи зимой, более редкие прогулки на свежем воздухе, меньшее количество физической активности, недостаток полезных веществ.

Восемь советов, которые избавят от синдрома весенней усталости

Фото: Focus

В зимнее время солнечного света не хватает. Поэтому в организме вырабатывается меньше серотонина - так называемого гормона счастья. Зато много в это время в организме мелатонина, из-за которого человек чувствует себя сонным. С наступлением тепла человеку ещё нужно какое-то время для того, чтобы сбалансировать уровень обоих гормонов. Поэтому он начинает ощущать усталость, боль в мышцах и суставах, забывчивость, першение в горле, снижение концентрации, головные боли, тяжело просыпается по утрам.

Весной очень важно употреблять как можно больше свежих овощей, а также жирной рыбы. При этом обедать необходимо в одно и то же время.

Восемь советов, которые избавят от синдрома весенней усталости

HayDmitriy

Если вы хотите облегчить состояние при синдроме весенней усталости, то постарайтесь следовать этим советам.

  1. Как можно больше времени проводите на свежем воздухе.

  2. Проводите в течение дня хотя бы 15-20 минут на солнце.

  3. Откажитесь от жирной, тяжёлой, промышленно переработанной пищи.

  4. Ешьте каждый день 400 г овощей и фруктов.

  5. Пейте достаточно жидкости.

  6. Меньше курите и меньше употребляйте алкоголь.

  7. Узнайте о техниках преодоления стрессовых ситуаций.

  8. Практикуйте отдых, быструю ходьбу, занятия вроде пилатеса, йоги, плавание функциональные тренинги.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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