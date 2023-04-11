Восемь способов избавиться от весенней аллергии без лекарств

По словам доктора Джо Рида, эксперта в области аллергии, астмы и иммунологии из Ochsner Health в Луизиане, есть несколько вариантов избавиться от весенней аллергии без лекарств.

Например, это использование белокопытника. В ходе одного исследования выяснилось, что это растение способно контролировать сенную лихорадку. Кроме того, оно не вызывает сонливости.

Японские учёные также обнаружили, что зелёный чай содержит вещество, блокирующие некоторые аллергические реакции в организме. В результате у вас уменьшится зуд в глазах и чихание.

Также при аллергии может помочь острая пища. В частности, кайенский перец. В его состав входит вещество, благодаря которому можно уменьшить заложенность носа.

Прочистить носовые пазухи вы можете при помощи чайника для промывки носа нети-пот.