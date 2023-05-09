Восемь способов перепрограммировать мозг на победу

По мнению психолога Лауры Моратальи, для «перенастройки» мозга на победу нужно каждый день выполнять восемь упражнений. Необходимо помнить о важности мышления (в голове должны быть мысли, которые приведут к цели), цель должна быть значимой, цели должны быть реалистичными, необходимо также придерживаться своей цели, посвящать несколько минут в день визуализации результата (который вы хотите получить), поощрять себя за каждый новый шаг на пути к цели, окружить себя позитивными людьми, использовать мотивирующие фразы.

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