Восемь способов перепрограммировать мозг на победу

Восемь способов перепрограммировать мозг на победуМышление победителя и проигравшего действительно существует
Психологи отмечают, что существует психология победителя и, соответственно, психология проигравшего. В первом случае человек верит в себя, воспринимает проблемы как испытания, пробует и не сдаётся, во втором - концентрируется на трудностях, бросает начатое при малейших трудностях.
Люди действительно могут мыслить как победители, а могут - как проигравшие. Мышление проигравшего отличается тем, что человек редко ставит перед собой какую-то цель, он склонен к пессимизму, может иметь нездоровую самооценку, может тормозить развитие окружающих, часто говорит «потому что я такой/ая», «зачем я буду пытаться, если это невозможно», «лучше я сделаю то, что уже умею», постоянно тянет время вместо действий, может иметь вредные привычки.
По мнению психолога Лауры Моратальи, для «перенастройки» мозга на победу нужно каждый день выполнять восемь упражнений. Необходимо помнить о важности мышления (в голове должны быть мысли, которые приведут к цели), цель должна быть значимой, цели должны быть реалистичными, необходимо также придерживаться своей цели, посвящать несколько минут в день визуализации результата (который вы хотите получить), поощрять себя за каждый новый шаг на пути к цели, окружить себя позитивными людьми, использовать мотивирующие фразы.
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