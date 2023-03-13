Восемь способов побороть зависимость от смартфона

Научные исследования демонстрируют, что зависимость от технологий может привести к неприятным последствиям. Среди них - проблемы с памятью, сложности с планированием и организацией, с контролем своих импульсов, нарушения сна, неуверенность в себе и пр.

На наличие зависимости от смартфона у человека может указывать его поведение, когда устройства нет рядом. В этом случае человек будет становиться агрессивным, начнёт чувствовать себя некомфортно, паниковать.