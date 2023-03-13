Восемь способов побороть зависимость от смартфона

Восемь способов побороть зависимость от смартфонаСейчас от такой зависимости страдают довольно многие
Сейчас количество времени, которое люди проводят перед экраном смартфона, сильно увеличилось. Поэтому специалисты даже говорят о существовании зависимости от гаджетов. И вот как с этим бороться.
Фото: Akasha
Научные исследования демонстрируют, что зависимость от технологий может привести к неприятным последствиям. Среди них - проблемы с памятью, сложности с планированием и организацией, с контролем своих импульсов, нарушения сна, неуверенность в себе и пр.
На наличие зависимости от смартфона у человека может указывать его поведение, когда устройства нет рядом. В этом случае человек будет становиться агрессивным, начнёт чувствовать себя некомфортно, паниковать.
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Бороться с зависимостью от цифровых устройств можно разными способами.
Сформируйте новые привычки. В частности, включите в свою жизнь занятия спортом.
Чаще гуляйте на улице.
Добавьте ограничения интернет-пакета.
Удалите приложения, отнимающие много времени. При этом новые не скачивайте.
Откажитесь от телефона за столом.
Не берите смартфон в спальню. Заряжайте его тоже лучше в другой комнате.
Составьте список дел. Это поможет вам приобрести новые полезные привычки.
Подготовьте графики на неделю и на день. Старайтесь им следовать.
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