Фитнес и здоровье
21:37, 13 марта 2023
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Восемь способов побороть зависимость от смартфона

Сейчас от такой зависимости страдают довольно многие

Сейчас количество времени, которое люди проводят перед экраном смартфона, сильно увеличилось. Поэтому специалисты даже говорят о существовании зависимости от гаджетов. И вот как с этим бороться.

Восемь способов побороть зависимость от смартфона

Фото: Akasha

Научные исследования демонстрируют, что зависимость от технологий может привести к неприятным последствиям. Среди них - проблемы с памятью, сложности с планированием и организацией, с контролем своих импульсов, нарушения сна, неуверенность в себе и пр.

На наличие зависимости от смартфона у человека может указывать его поведение, когда устройства нет рядом. В этом случае человек будет становиться агрессивным, начнёт чувствовать себя некомфортно, паниковать.

Восемь способов побороть зависимость от смартфона

jypix

Бороться с зависимостью от цифровых устройств можно разными способами.

  1. Сформируйте новые привычки. В частности, включите в свою жизнь занятия спортом.

  2. Чаще гуляйте на улице.

  3. Добавьте ограничения интернет-пакета.

  4. Удалите приложения, отнимающие много времени. При этом новые не скачивайте.

  5. Откажитесь от телефона за столом.

  6. Не берите смартфон в спальню. Заряжайте его тоже лучше в другой комнате.

  7. Составьте список дел. Это поможет вам приобрести новые полезные привычки.

  8. Подготовьте графики на неделю и на день. Старайтесь им следовать.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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