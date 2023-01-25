Фитнес и здоровье
17:53, 25 января 2023
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Восемь способов сохранить тело стройным

Попробуйте соблюдать эти простые правила

Диетолог и участковая медсестра Риэ Мацуда рассказала, как можно поддерживать здоровый вес после похудения. Нужно всего лишь помнить о восьми пунктах.

Восемь способов сохранить тело стройным

Фото: Leigh Ann Scott M.D.

Первым делом для поддержания стройной фигуры важно во время каждого приёма пищи есть белок. Но кроме этого, есть ещё восемь пунктов.

  1. Ускоряет обмен веществ протеин вместе с витамином В6. Ешьте самые разные белковые продукты, поскольку в них содержатся разные питательные вещества. И при этом принимайте витамин В6 для усиления метаболизма белка.

  2. Откажитесь от приправ с большим количеством сахара и добавок. Из-за них вы можете набрать вес. Замените их лучше соевым соусом, мисо, бульоном даси, имбирём, зелёным луком.

  3. При употреблении пищи сначала ешьте протеин. В этом случае инкретин будет вырабатываться быстрее, что поможет сдержать повышение уровня сахара в крови.

  4. Переедание предотвращают тушёная капуста и вода с соком лимона. Так, в тушёной капусте много пищевых волокон, а вода с лимоном обладает жиросжигающим действием.

Восемь способов сохранить тело стройным

Pixabay

  1. Масла нужно употреблять в сыром виде. Это касается именно хороших масел. Рекомендуется есть оливковое, кунжутное, льняное масла.

  2. Ферментированные продукты полезны для пищеварения. Они помогут в похудении, так как облегчают запоры. Из таких продуктов выделяют йогурт, кимчи, натто.

  3. Подавляйте аппетит при помощи соевых продуктов. Они помогут чувствовать себя сытым долгое время, снизят вес и не будут содержать глютена.

  4. Подавляйте аппетит при помощи соевых продуктов. Это особенно полезно будет во время менопаузы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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