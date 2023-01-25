Восемь способов сохранить тело стройным

Первым делом для поддержания стройной фигуры важно во время каждого приёма пищи есть белок. Но кроме этого, есть ещё восемь пунктов.

Ускоряет обмен веществ протеин вместе с витамином В6. Ешьте самые разные белковые продукты, поскольку в них содержатся разные питательные вещества. И при этом принимайте витамин В6 для усиления метаболизма белка.

Откажитесь от приправ с большим количеством сахара и добавок. Из-за них вы можете набрать вес. Замените их лучше соевым соусом, мисо, бульоном даси, имбирём, зелёным луком.

При употреблении пищи сначала ешьте протеин. В этом случае инкретин будет вырабатываться быстрее, что поможет сдержать повышение уровня сахара в крови.