Восемь способов ускорить обмен веществ и быстрее сбросить вес

Сделайте свой рацион сбалансированным. Обзор 2017 года показал, что вы можете так и не похудеть при сокращении количества потребляемых калорий. Дело в том, что когда потребление калорий снижается, то организм начинает сжигать меньше калорий и скорость метаболизма тоже снижается.

Следите за потреблением белка. Результаты исследования показывают, что включение в рацион нежирных белков (бобовые, фасоль, орехи, семена, курица, рыба) увеличивает скорость обмена веществ. Также белок помогает поддерживать состояние мышц и наращивать их.

Наращивайте мышцы. По данным клиники Майо, чем больше у вас мышечной массы, тем больше калорий вы сжигаете, даже в состоянии покоя. Попробуйте тренировки с отягощениями, поднятие тяжестей.

Добавьте в распорядок дня кардио. Центры по контролю и профилактике заболеваний советуют в неделю уделять не менее 150 минут кардио умеренной интенсивности. Это может быть бег, езда на велосипеде.