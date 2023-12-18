Фитнес и здоровье
07:30, 18 декабря 2023
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Восемь сытных закусок с большим количеством белка

Они помогут вам похудеть или нарастить мышцы

До сих пор ведутся споры по поводу того, какое количество белка будет полезным для здоровья. На это влияет целый ряд факторов: рост, пол, возраст, уровень активности. Но вот какие блюда содержат 6 г и больше белка на порцию.

Яйца, сваренные вкрутую. Вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивают методы приготовления (жарка в масле) яиц и продукты с высоким содержанием насыщенных жиров (колбаса, бекон, ветчина), которые мы вместе с яйцами едим, а не они сами. Из одного большого яйца вы получите 1,6 г насыщенных жиров, 6 г белка, 207 мг холестерина, 72 ккал.

Орехи. Они богаты клетчаткой, белком, полезными жирами. Но при этом считаются калорийной пищей.

Греческий йогурт. Белка в нём больше, чем в обычном йогурте: более 20 г на порцию в 227 г.

Творог. В 1/2 чашки такого продукта содержится 14 г белка. Также в одной порции творога - менее 100 ккал.

Восемь сытных закусок с большим количеством белка
© Kristine Weilert

Соус из чёрной фасоли. В половине стакана чёрной фасоли содержится почти 8 г белка. Для приготовления такой сытной закуски смешайте в блендере промытую и высушенную фасоль, нарезанный лук, измельчённый чеснок, нарезанную кинзу, сок лайма и ваши любимые приправы.

Масло из сельдерея и орехов. Эта комбинация богата белком и клетчаткой. В двух столовых ложках арахисового масла - примерно 7 г белка. Также в ореховом масле - полезный вид жира, снижающего вероятность развития болезней сердца, гипертонии. Выбирайте при этом натуральное ореховое масло.

Эдамаме. Половина чашки приготовленного эдамаме или свежих соевых бобов содержит 9 г белка, а также высококачественную клетчатку. Это сытный перекус на 112 ккал.

Пудинг из семян чиа. Семена чиа питательны и содержат почти 10 г клетчатки на 28 г, а также много кальция.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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