Восемь сытных закусок с большим количеством белка

Яйца, сваренные вкрутую. Вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивают методы приготовления (жарка в масле) яиц и продукты с высоким содержанием насыщенных жиров (колбаса, бекон, ветчина), которые мы вместе с яйцами едим, а не они сами. Из одного большого яйца вы получите 1,6 г насыщенных жиров, 6 г белка, 207 мг холестерина, 72 ккал.

Орехи. Они богаты клетчаткой, белком, полезными жирами. Но при этом считаются калорийной пищей.

Греческий йогурт. Белка в нём больше, чем в обычном йогурте: более 20 г на порцию в 227 г.

Творог. В 1/2 чашки такого продукта содержится 14 г белка. Также в одной порции творога - менее 100 ккал.