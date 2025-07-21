Воспаление и другие серьёзные побочные эффекты ежедневного употребления миндального молока

Воспаление. Некоторые марки миндального молока содержат каррагинан. Исследования показывают, что его употребление в больших количествах может вызвать воспаление в пищеварительном тракте, что приводит к дискомфорту в желудке и не только.

Проблемы с пищеварением. Миндальное молоко содержит различные консерванты. Они считаются безопасными, если только их не употреблять в больших количествах каждый день. Избыток каррагинана, например, может вызвать расстройство желудка, тошноту, запор.

Повышенный риск развития хронических болезней. Готовое миндальное молоко доступно в подслащённом и несладком виде. Сладкая версия этого напитка может содержать много сахара. Известно, что избыток добавленного сахара повышает риск возникновения хронических болезней, в том числе ожирения, диабета, болезней сердца.