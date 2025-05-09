“Воспитание сильнее всего влияет на личность взрослого” и другие мифы о психическом здоровье

Один из психологических мифов состоит в том, что мужчины и женщины обладают совершенно разными чертами личности. На самом же деле научные исследования дают неоднозначные результаты. Как правило, они различаются в зависимости от географии, культуры и демографии.

Ещё один распространённый миф - "Воспитание оказывает наибольшее влияние на личность". При этом обзор научной литературы показал, что генетика играет гораздо более существенную роль в формировании личности взрослого.

Доктор Айзенк развенчал и миф о том, что тренировка мозга улучшает его работу. В действительности важнейший фактор интеллекта - это генетика.