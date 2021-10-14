Воспоминания оказались полезными для психического здоровья в пандемию

Эксперименты с новыми участниками из США, проведённые в 2020 году, продемонстрировали, что те, кто испытывал именно ностальгию, оценивали свой уровень счастья выше: на 5,64 из 7 по сравнению с 5,3 в группе с обычными воспоминаниями.

Такие результаты дают возможность в будущем создать лечение на основе ностальгических воспоминаний. Вероятнее всего, такие воспоминания помогут людям ощутить свою связь с обществом. Это доказывает исследование группы учёных во главе с экзистенциальным психологом Клэйем Рутледжем: люди, которые ностальгируют по социальным связям в прошлом, чаще выбирали из представленных вариантов будущих экспериментов те, которые связаны со встречей с новыми участниками. Результаты этого исследования были опубликованы ещё в 2015 году в издании Journal of Personality and Social Psychology.

Вместе с тем положительный эффект от воспоминаний длится недолго - всего один или два дня. Однако этот период можно продлить до двух полных дней, если, как выяснила команда Вильдшута, думать об этих воспоминаниях.

При этом исследователи предупреждают, что воспоминания как метод терапии подходят не всем. В статье 2019 года в журнале Personality and Individual Differences указывается на то, что ностальгия усиливает желание общаться с другими только у тех, кто считает отношения с другими людьми комфортными и безопасными. Если же в прошлом у них был негативный опыт, связанный с отношениями, в результате которого для них они стали источником боли, то это приведёт к противоположной реакции.

То же самое касается беженцев. Учёные обнаружили, что ностальгические воспоминания даже тех, у кого психика обладает высокой устойчивостью, сделали менее оптимистичными в отношении будущего. Хотя при этом вспоминали события прошлого люди с устойчивой психикой с большей радостью.