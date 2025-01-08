Восприимчивость к болезням и не только: вот что холод делает с нашим организмом

Восприимчивость к болезням и не только: вот что холод делает с нашим организмомОб этом рассказали врачи
Под воздействием холода наш организм теряет тепло быстрее, чем оно вырабатывается. Со временем мы расходуем накопленную организмом энергию, и температура тела начинает падать. Длительное воздействие холода, особенно если температура тела ниже 35 градусов по Цельсию, может привести к гипотермии, обморожению и другим проблемам со здоровьем.
Терять тепло организм может разными способами. Около 60% его процентов просто передаётся телом в окружающий воздух. Также потеря тепла может происходит при касании холодных предметов, во время потения, даже во время обычного дыхания в холод.
Когда температура воздуха падает, кровеносные сосуды сужаются, чтобы препятствовать потере тепла и удержать больше крови вокруг тела. В результате кровь приливает к жизненно важным органом, поэтому пальцы рук и ног у нас холодеют. Однако это повышает кровяное давление, что может привести к инсульту или сердечному приступу, особенно у людей с высоким риском развития болезней сердца. Также экстремальный холод может привести к загустению крови и к повышению её склонности к свёртыванию. Это тоже повышает риск возникновения инсульта и сердечного приступа.
Люди с астмой, хроническими заболеваниями лёгких и другими респираторными заболеваниями подвергаются более высокому риску при понижении температуры. Всё потому, что холодный, сухой воздух раздражает дыхательные пути, говорит доктор Хайтам Крайшах.
Холодная погода также может в целом сделать людей восприимчивее к болезням. Об этом сказал доктор Э. Джон Випфлер III, клинический профессор Медицинского колледжа Иллинойсского университета и лечащий врач неотложной помощи в Медицинском центре OSF Healthcare St Francis в Пеории. В холодное время мы обычно собираемся в помещениях, более людных местах. Помимо этого, некоторые вирусы лучше выживают на холоде. Холодный и сухой воздух способен высушить слизистые оболочки, покрывающие нос, рот и горло, добавляет Крайшах. И если вы подвергнитесь воздействию вирусов или бактерий, то они могут застрять в этих оболочках.
Сужение кровеносных сосудов из-за холода может ухудшить когнитивные функции. Особенно проблематичным это становится, если гипотермия закрепилась: это происходит, когда температура тела падает ниже 35 градусов. Важно понимать, что гипотермия — состояние, требующее неотложной помощи.
Длительное воздействие холода, когда к конечностям поступает меньше крови, также может вызвать обморожение. Более высок риск развития этого состояния у людей с плохим кровообращением. Рекомендуется при обморожении сразу перейти в более тёплое место и поместить обмороженные участки в тёплую, а не горячую воду. Если это невозможно, то для согревания используйте тепло других частей тела. Нельзя согревать обмороженные части тела при помощи грелок или печи, так как поражённые области могут обгореть.
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