Восприимчивость к болезням и не только: вот что холод делает с нашим организмом

Под воздействием холода наш организм теряет тепло быстрее, чем оно вырабатывается. Со временем мы расходуем накопленную организмом энергию, и температура тела начинает падать. Длительное воздействие холода, особенно если температура тела ниже 35 градусов по Цельсию, может привести к гипотермии, обморожению и другим проблемам со здоровьем.

Терять тепло организм может разными способами. Около 60% его процентов просто передаётся телом в окружающий воздух. Также потеря тепла может происходит при касании холодных предметов, во время потения, даже во время обычного дыхания в холод.

Когда температура воздуха падает, кровеносные сосуды сужаются, чтобы препятствовать потере тепла и удержать больше крови вокруг тела. В результате кровь приливает к жизненно важным органом, поэтому пальцы рук и ног у нас холодеют. Однако это повышает кровяное давление, что может привести к инсульту или сердечному приступу, особенно у людей с высоким риском развития болезней сердца. Также экстремальный холод может привести к загустению крови и к повышению её склонности к свёртыванию. Это тоже повышает риск возникновения инсульта и сердечного приступа.