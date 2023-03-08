Вот чем опасен для здоровья органический яблочный уксус

Органический яблочный уксус, хоть и считается полезным, всё же подходит не всем. Определённым категориям людей употреблять его противопоказано.

Известно, что органический яблочный уксус может снизить эффективность лекарств от болезней сердца и от диабета, а также мочегонных препаратов. Поэтому тем, кто принимает эти лекарства, нельзя употреблять такой уксус.