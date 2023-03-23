Вот чем опасны для вашего здоровья гостиничные номера

Любите гостиничные номера? Будьте осторожны: вы не знаете, кто в них останавливался до вас. Есть вероятность, что эти люди занесли бактерии, вирусы, грибки на все предметы интерьера. И количество этих микроорганизмов зависит от того, насколько хорошо ваш номер был убран персоналом отеля.

Прежде всего, микробы могут находиться на кнопках для вызова лифта. То же самое касается дверей. Поэтому после того как вы к ним прикоснётесь, вымойте руки или используйте дезинфицирующее средство перед тем, как потрогать своё лицо, что-нибудь съесть или выпить.

Обычно туалет и ванная комната убираются более тщательно. Кроме того, если ваш стакан не одноразовый, то вымойте его перед использованием.