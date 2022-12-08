Фитнес и здоровье
14:23, 08 декабря 2022
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Вот чем полезен для здоровья глинтвейн

Приготовьте этот праздничный напиток

Глинтвейн - один из вкуснейших новогодних и рождественских напитков. Он может принести и пользу здоровью, если употреблять его в умеренных количествах.

Вот чем полезен для здоровья глинтвейн

Фото: Daily Star

Виктория Годфри, диетолог и соучредитель DNApal.me, объяснила, что глинтвейн полезен для организма за счёт того, что в его состав входит вино. В красном виде есть антиоксидант ресвератрол, который получают из красной кожуры винограда. Этот антиоксидант оказывает противовоспалительный эффект и способствует свёртыванию крови.

Вот чем полезен для здоровья глинтвейн

Кроме того, данные исследования, проведённого в 2017 году, показывают, что ресвератрол в красном вине замедляет старение организма и также полезен для сердца, помогает удерживать «хороший» холестерин, помогает предотвратить инсульт, рак, сердечно-сосудистые заболевания.

В глинтвейн также входят гвоздика и корица. За счёт этих ингредиентов вы сможете уменьшить боль и воспаление. Помогут они и при артрите. Палочки корицы в глинтвейне также приводят в норму уровень сахара в крови, уменьшают отёк и вздутие, восстанавливают ткани организма.

Но все эти преимущества можно получить только при умеренном употреблении алкоголя.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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