Вот чем полезна для здоровья йога

Что же представляет собой йога? Первый текст, связанный с йогой, был написан в Индии мудрецом Патанджали более 2 тысяч лет назад. Он описал йогу как «успокоение ума» благодаря сочетанию нескольких вещей. Это работа с дыханием, медитация, физические движения, практики очищения тела, этические и моральные кодексы.

Со временем появились различные стили йоги. К примеру, йога виньяса включает много интенсивных движений, восстановительная йога - расслабляющих поз, йога Айенгара предполагает использование реквизита и делает акцент на точность, правильное выравнивание тела.

В целом учёные отмечают, что йога полезна для психического и физического здоровья. В ходе одного исследования выяснилось, что восемь недель занятий йогой улучшают мышечную силу в коленях и локтях на 10-30%, а также гибкость в голеностопном, плечевом и тазобедренном суставах на 13-188%.